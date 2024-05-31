Во Франции арестован 18-летний чеченец, подозреваемый в подготовке теракта во время Олимпиады (RMC Sport)
Во Франции арестован подозреваемый в планировании теракта на «Жоффруа-Гишар».
RMC Sport передает, что 22 мая сотрудниками Главного управления внутренней безопасности был задержан 18-летний гражданин России чеченского происхождения.
Согласно первоначальным выводам следствия, он планировал нападение на стадион «Сент-Этьена» во время олимпийского футбольного турнира. Жертвами атаки должны были стать зрители и сотрудники полиции.
Подозреваемый был задержан у себя дома. По данным источника в правоохранительных органах, он уже изучал местность. На его компьютере обнаружена фотография «Жоффруа-Гишар», на телефоне – видеоролики, связанные с ареной. Также он обменивался зашифрованными сообщениями с людьми, имеющими отношение к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и другими представителями исламистского движения.
Задержанный отрицает, что проводил разведку или планировал нападение. Он утверждает, что совершал «обмен мнениями» и просто «разговаривал», не имея намерения предпринимать какие-либо действия.
26 мая россиянину было предъявлено обвинение в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против личности. Он был взят под стражу.
Молодой человек прибыл во Францию вместе с родителями в 2023 году. До ареста он не был известен полиции.
Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады. Франция сыграет в группе с США, Аргентина – с Марокко и Украиной
Твой комментарий не опровергаю, но люди страны восходящего солнца вообще неудачный пример :)
- Нет, чеченец
Un ressortissant russe d’origine tchétchène de 18 ans
Le jeune homme est arrivé en France avec ses parents en 2023.
Неужто французские сми забыли? Вроде не так много времени прошло.
А кто в 2013 году на Бостонском марафоне теракт устроил?
В 2012 году Тамерлан Царнаев провёл полгода в России...
Совпадение?
У терроризма нет национальности