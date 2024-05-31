Во Франции арестован 18-летний чеченец, подозреваемый в подготовке теракта во время Олимпиады (RMC Sport)

Теги Сент-Этьен премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Жоффруа-Гишар Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Футбол

Во Франции арестован подозреваемый в планировании теракта на «Жоффруа-Гишар».

RMC Sport передает, что 22 мая сотрудниками Главного управления внутренней безопасности был задержан 18-летний гражданин России чеченского происхождения.

Согласно первоначальным выводам следствия, он планировал нападение на стадион «Сент-Этьена» во время олимпийского футбольного турнира. Жертвами атаки должны были стать зрители и сотрудники полиции.

Подозреваемый был задержан у себя дома. По данным источника в правоохранительных органах, он уже изучал местность. На его компьютере обнаружена фотография «Жоффруа-Гишар», на телефоне – видеоролики, связанные с ареной. Также он обменивался зашифрованными сообщениями с людьми, имеющими отношение к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и другими представителями исламистского движения.

Задержанный отрицает, что проводил разведку или планировал нападение. Он утверждает, что совершал «обмен мнениями» и просто «разговаривал», не имея намерения предпринимать какие-либо действия.

26 мая россиянину было предъявлено обвинение в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против личности. Он был взят под стражу.

Молодой человек прибыл во Францию вместе с родителями в 2023 году. До ареста он не был известен полиции.

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады. Франция сыграет в группе с США, Аргентина – с Марокко и Украиной

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85 комментариев
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Рафик вапще не виноуник, отпустить его срочно, дон!
+109
-12
+97
Спасибо, что подчеркнули кто именно
+61
-5
+56
Ответ ДудьСдулся
Какая неожиданоость! А кто в 2013 году на Бостонском марафоне теракт устроил? В 2012 году Тамерлан Царнаев провёл полгода в России... Совпадение?
Два гражданина США
+56
-12
+44
"совершал «обмен мнениями» и просто «разговаривал», не имея намерения предпринимать какие-либо действия" премию Дарвину этому гостю.
+36
-1
+35
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Японцы в с 1930 по 1945 насовершали на 100 лет вперёд, теперь отдыхают.

Твой комментарий не опровергаю, но люди страны восходящего солнца вообще неудачный пример :)
+36
-4
+32
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
А зариновая атака в метро в 1995-м — чьих рук дело?
+31
-2
+29
- Ты вегетарианец?
- Нет, чеченец
+27
-7
+20
Ну МИД же предупреждал россиян о терактах.
+21
-2
+19
Ответ AryanPamir
Почему чеченец, а не россиянин?)
Во Франции огромная чеченская диаспора.
+25
-6
+19
Это считается за русофобию?
+27
-10
+17
Ответ Жозеп Гвардиола
Это считается за русофобию?
а он русский разве?
+20
-4
+16
Ответ Julius Nwosu
Нет. Там тьма чеченцев с 90-х. Почти вся сборная Франции по борьбе из чеченцев. Часть из них родилась уже во Франции.
Как "нет". По тексту прямо указано, что он россиянин и приехал во Францию с родителями в 2023 году.
Un ressortissant russe d’origine tchétchène de 18 ans
Le jeune homme est arrivé en France avec ses parents en 2023.
+17
-2
+15
За провал выписан из чеченцев
+13
0
+13
Вообще-то, не чеченский террорист, а борец за независимость, дающий отпор кровавому режиму.
Неужто французские сми забыли? Вроде не так много времени прошло.
+19
-8
+11
какая неожиданность, хату можно было ставить
+15
-6
+9
Ответ madaev
Спасибо, что подчеркнули кто именно
Эх, всего двадцать лет назад европейцы называли их борцами за свободу, а теперь террористами обзывают. Обидно, да
+15
-6
+9
Классика
+8
-1
+7
Ответ Under
а он русский разве?
Тогда вопроч, что Чечня делает в составе РФ
+11
-5
+6
Ответ Александр Суряев
А зариновая атака в метро в 1995-м — чьих рук дело?
"Аум Синрикё"? Помню,было дело.
+5
0
+5
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Японцы делов наделали на века вперед
+7
-2
+5
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
А словак как раз на днях террористическую атаку на своего премьера совершил.
+7
-2
+5
Я всегда во всех спорах отстаиваю точку зрения что: плохих народов не бывает, во всём виноваты политики... А чеченцы как будто подслушивают меня и в ответ: слышь петух, ты чеченцев плохо знаешь, сейчас мы тебе докажем, что ты не прав
+5
-1
+4
Какая неожиданоость!
А кто в 2013 году на Бостонском марафоне теракт устроил?

В 2012 году Тамерлан Царнаев провёл полгода в России...
Совпадение?
+26
-22
+4
Ответ madaev
Два гражданина США
Не-не у либеров так не работает. Вот фигурист Малинин, он прежде всего американец. А два терориста-американца прежде всего чеченцы.
+32
-29
+3
Ответ Alcibiades
А словак как раз на днях террористическую атаку на своего премьера совершил.
А в чем у словака идейность терроризма заключался? Убийство Кеннеди или какого-нибудь Немцова это тоже терроризм?
+3
0
+3
Читал новость на РБК: вроде там во Франции в результате одновременной операции в нескольких городах задержали несколько десятков чеченцев по подозрениям в разных преступлениях - от рэкета и бандитизма до торговли людьми и связей с экстремистами и радикалами
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
Ислам не надо, а вот радикальный ислам... Ой гадюшник, так ещё бесконечно растущий. Они портят репутацию светлой религии, извращают ее. Разгромить их надо.
А в чем "свет" этой так сказать религии?
+3
-1
+2
Гребаные расисты дон
У терроризма нет национальности
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
Ислам не надо, а вот радикальный ислам... Ой гадюшник, так ещё бесконечно растущий. Они портят репутацию светлой религии, извращают ее. Разгромить их надо.
Радикальные исламисты не делают ничего из того, что запрещал бы каран. Думайте
+2
0
+2
Ответ madaev
Спасибо, что подчеркнули кто именно
Вообще-то совсем не принято у них называть национальность - максимально исламский террорист и/или гражданин РФ .
+3
-1
+2
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