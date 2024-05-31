Во Франции арестован 18-летний чеченец, подозреваемый в подготовке теракта во время Олимпиады (RMC Sport)

Во Франции арестован подозреваемый в планировании теракта на «Жоффруа-Гишар».

RMC Sport передает, что 22 мая сотрудниками Главного управления внутренней безопасности был задержан 18-летний гражданин России чеченского происхождения.

Согласно первоначальным выводам следствия, он планировал нападение на стадион « » во время олимпийского футбольного турнира. Жертвами атаки должны были стать зрители и сотрудники полиции.

Подозреваемый был задержан у себя дома. По данным источника в правоохранительных органах, он уже изучал местность. На его компьютере обнаружена фотография « », на телефоне – видеоролики, связанные с ареной. Также он обменивался зашифрованными сообщениями с людьми, имеющими отношение к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и другими представителями исламистского движения.

Задержанный отрицает, что проводил разведку или планировал нападение. Он утверждает, что совершал «обмен мнениями» и просто «разговаривал», не имея намерения предпринимать какие-либо действия.

26 мая россиянину было предъявлено обвинение в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против личности. Он был взят под стражу.

Молодой человек прибыл во Францию вместе с родителями в 2023 году. До ареста он не был известен полиции.

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