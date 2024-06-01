У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.
Сегодня «Аль-Хилаль» обыграл клуб Криштиану Роналду (1:1, 5:4 – в серии пенальти) и выиграл Кубок короля.
Таким образом, это седьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.
В этом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и стала второй в чемпионате.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» также занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).
С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
1. Очень приятно за долгое время было услышать маэстро Елагина, мое почтение
2. Аль-Хиляль действительно качественная команда. Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге (но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу
3. Криштиану действительно стареет, и это нормально в его возрасте, но класс все равно местами виден
4. Супер качественное судейство. Все красные, спорные моменты, офсайды — все по делу. Европейские коллеги пусть берут пример
5. Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают. Стараются, переживают и радуются как и всегда)
Какой итог? Раз в год можно посмотреть такой матч. Аль-Наср сильно уступает в классе первой команде, поэтому уверен, что между остальными командами пропасть еще больше
У Аль Насра за два года с кринжем 0 трофеев.
В этом сезоне отставание в 14 очков от чемпиона лиги.
Вылет из азиатской лч на стадии 1/4 от какого то ноунейма.
Зато кринж наколотил мусорных голов, выиграл какую то там бутсу и дети - его фанаты счастливы)
Зачем шейхи отдавали столько денег на подписание роналду?
Стадионы полупустые, трофеев 0, славы 0, престижа 0.
Ради его статы?
Ну устроили бы его в Аль Наср U - 10, пусть он там с детьми стату набивает, только основную команду оставит в покое.
Тоже самое касается и сборной. Еще и на Евро провал будет.
Зато есть золотая буста из мусорных голов.
Сииииуууу.
Худший второй номер в истории спорта
Себя он любит, не сложилось с трофеем, не удалось посветить на весь инстаграм наградой.
Уж давно пора понять что роналлу любит.
С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ЛИГИ до его прихода.
Теперь она ПЕРВАЯ в таблице.
Да и после 18.12.2022 спор Месси и роналду неактуален и не имеет смысла.
Месси на вершине.
Роналду проиграл и это факт.
Ответ eldzheron, а то он в чс спрятался и от туда голосит)
Когда-то давно,каюсь, смотрел "Окна" с Д.Нагиевым,вот там бы Криш гармонично смотрелся с этими фальшивыми страданиями...
ХАХА