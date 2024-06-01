У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Кубок короля Саудовской Аравии Футбол

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.

Сегодня «Аль-Хилаль» обыграл клуб Криштиану Роналду (1:1, 5:4 – в серии пенальти) и выиграл Кубок короля. 

Таким образом, это седьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.

В этом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и стала второй в чемпионате. 

В прошлом сезоне «Аль-Наср» также занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Материалы по теме

98 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Решил я в первые в жизни посмотреть матч саудовской лиги, вот что могу отметить:

1. Очень приятно за долгое время было услышать маэстро Елагина, мое почтение
2. Аль-Хиляль действительно качественная команда. Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге (но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу
3. Криштиану действительно стареет, и это нормально в его возрасте, но класс все равно местами виден
4. Супер качественное судейство. Все красные, спорные моменты, офсайды — все по делу. Европейские коллеги пусть берут пример
5. Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают. Стараются, переживают и радуются как и всегда)

Какой итог? Раз в год можно посмотреть такой матч. Аль-Наср сильно уступает в классе первой команде, поэтому уверен, что между остальными командами пропасть еще больше
+45
-7
+38
У него нет трофея:)) Это был товарищеский турнир который ни в какие зачеты статистики не идет:) Хватит уже людей в заблуждения вводить:)
+36
-17
+19
Ответ Max Maximus
Роналду - плачет😭, что НЕ выиграл Кубок СА Смолов - улыбается😏, что Динама не выиграла Чемпионство впервые за 100 лет Поэтому португалец - один из лучших игроков в истории футбола, а второй - ноунейм для мира П. С.: Жаль КР7 по-человечески, свой пенальти он забил⚽, но увы команда как всегда подвела...
команда как всегда подвела так всегда, Рон никогда не виноват))
+26
-7
+19
Сборную Португалии заранее жаль, если этот якорь будет в основе на Евро.
+17
-4
+13
Да и тот трофей товарищеский.
У Аль Насра за два года с кринжем 0 трофеев.
В этом сезоне отставание в 14 очков от чемпиона лиги.
Вылет из азиатской лч на стадии 1/4 от какого то ноунейма.

Зато кринж наколотил мусорных голов, выиграл какую то там бутсу и дети - его фанаты счастливы)
Зачем шейхи отдавали столько денег на подписание роналду?
Стадионы полупустые, трофеев 0, славы 0, престижа 0.
Ради его статы?
Ну устроили бы его в Аль Наср U - 10, пусть он там с детьми стату набивает, только основную команду оставит в покое.
Тоже самое касается и сборной. Еще и на Евро провал будет.
Зато есть золотая буста из мусорных голов.
Сииииуууу.
+24
-11
+13
Слушайте ну жаль мужика,старался бегал,пахал как мог ! При всём хейте к нему - он великий чемпион ☝🏼
+19
-9
+10
трофеи гонятся, но не могут догнать
+10
0
+10
Ответ ML26
Решил я в первые в жизни посмотреть матч саудовской лиги, вот что могу отметить: 1. Очень приятно за долгое время было услышать маэстро Елагина, мое почтение 2. Аль-Хиляль действительно качественная команда. Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге (но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу 3. Криштиану действительно стареет, и это нормально в его возрасте, но класс все равно местами виден 4. Супер качественное судейство. Все красные, спорные моменты, офсайды — все по делу. Европейские коллеги пусть берут пример 5. Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают. Стараются, переживают и радуются как и всегда) Какой итог? Раз в год можно посмотреть такой матч. Аль-Наср сильно уступает в классе первой команде, поэтому уверен, что между остальными командами пропасть еще больше
Так судьи то европейцы были. Во всяком случае точно не местные.
+9
0
+9
ТОВАРИЩЕСКИЙ трофей. Этот трофей не признается ФИФА. Кубок арабских чемпионов это как Кубок содружества на пространстве постсовка был.
+7
-1
+6
Криштика наказыввет карма под конец карьеры, что он очередной раз проигрывает в своем любимом деле, в котором нашакалил статку
+9
-3
+6
Ответ Max Maximus
Роналду - плачет😭, что НЕ выиграл Кубок СА Смолов - улыбается😏, что Динама не выиграла Чемпионство впервые за 100 лет Поэтому португалец - один из лучших игроков в истории футбола, а второй - ноунейм для мира П. С.: Жаль КР7 по-человечески, свой пенальти он забил⚽, но увы команда как всегда подвела...
Бедненький какой. Плачет он. Пенальти забил он. Че с игры то не забил за 120 минут? Или только Аль-Абхам забивать может?
+6
-2
+4
Официально:

Худший второй номер в истории спорта
+7
-3
+4
Спортс, уберите трофей из заголовка, это не трофей:)) 7 из 7ми как символично:))
+8
-4
+4
Ответ Domian
Да и тот трофей товарищеский. У Аль Насра за два года с кринжем 0 трофеев. В этом сезоне отставание в 14 очков от чемпиона лиги. Вылет из азиатской лч на стадии 1/4 от какого то ноунейма. Зато кринж наколотил мусорных голов, выиграл какую то там бутсу и дети - его фанаты счастливы) Зачем шейхи отдавали столько денег на подписание роналду? Стадионы полупустые, трофеев 0, славы 0, престижа 0. Ради его статы? Ну устроили бы его в Аль Наср U - 10, пусть он там с детьми стату набивает, только основную команду оставит в покое. Тоже самое касается и сборной. Еще и на Евро провал будет. Зато есть золотая буста из мусорных голов. Сииииуууу.
Ну, как в народе говорится: - это "Эффект Португальца7", и не как иначе)
+6
-3
+3
Разбудите меня через 10 лет, и будет одно и тоже - Португалец7 набивает личную статистику, а его команда проигрывает во всех турнирах. Ха-ха-ха)
+7
-4
+3
Ответ Astan4o
Это как надо любить футбол, свою дело и призвание, что после 5 ЗМ и 5 ЛЧ плакать из-за проигранного кубка саудов.
Да не футбол он любит, что как дети то?
Себя он любит, не сложилось с трофеем, не удалось посветить на весь инстаграм наградой.
Уж давно пора понять что роналлу любит.
+2
0
+2
Роналду лузер получается.
+5
-3
+2
Ответ Евгений Сидоров
Так судьи то европейцы были. Во всяком случае точно не местные.
А я и не писал, что он местные) Бригада вроде аргентинцев была
+2
0
+2
Они местный кубок пари премьер считают за трофей?
+4
-2
+2
Загадка. Нольтрофеич, но не Федун. Невернаср, но не Байер.
+2
-1
+1
Ответ Hella black
Слушайте ну жаль мужика,старался бегал,пахал как мог ! При всём хейте к нему - он великий чемпион ☝🏼
Старания и бега недостаточно в футболе для трофея, а так жаль конечно, ничего с командой не выиграл вообще, кроме неофициального турнира, пусть утешиться хорошей зп хоть
+1
0
+1
Фанаты Роналду мечтали увидеть конец чемпиона мира Месси, но увидели конец карьеры Роналду в пустыне)
+4
-3
+1
Ответ rigobersong
Ну как зачем:)) Саранча прилетает потусить:))
Месси трофей с Интером взял.
С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ЛИГИ до его прихода.
Теперь она ПЕРВАЯ в таблице.
Да и после 18.12.2022 спор Месси и роналду неактуален и не имеет смысла.
Месси на вершине.
Роналду проиграл и это факт.
Ответ eldzheron, а то он в чс спрятался и от туда голосит)
+1
0
+1
Ответ Astan4o
Это как надо любить футбол, свою дело и призвание, что после 5 ЗМ и 5 ЛЧ плакать из-за проигранного кубка саудов.
Плачет он от безысходности, что даже в такой лиги ничего не может выиграть🤷
+1
0
+1
Ответ Astan4o
Это как надо любить футбол, свою дело и призвание, что после 5 ЗМ и 5 ЛЧ плакать из-за проигранного кубка саудов.
Да себя он любит,привык к вниманию и любит попозёрствовать...
Когда-то давно,каюсь, смотрел "Окна" с Д.Нагиевым,вот там бы Криш гармонично смотрелся с этими фальшивыми страданиями...
+1
0
+1
Ответ Никита Фалимонов
Вот бы хоть раз новость чуть дальше заголовка прочитать
А заяем в заголовке говорить о трофеи, если официального титула нет?:)) Надо называть вещи своими именами, проиграл 7 из 7ми🍓🐓🐬
+2
-1
+1
Ответ Max Maximus
Роналду - плачет😭, что НЕ выиграл Кубок СА Смолов - улыбается😏, что Динама не выиграла Чемпионство впервые за 100 лет Поэтому португалец - один из лучших игроков в истории футбола, а второй - ноунейм для мира П. С.: Жаль КР7 по-человечески, свой пенальти он забил⚽, но увы команда как всегда подвела...
Че опять минусят то
0
0
0
Ответ Ришад Хайруллин
у Тен хага 2титула после ухода раналду,у раналду после ухода из мю 0 трофеев судите сами кто был прав
Всё так
0
0
0
Ответ Крушение баварского драндулета
Для трофея он сделал более чем достаточно. То, что партнёры клоуны, а саудовцы собрали имбовый состав в Хиляле это не его вина.
А где голы?
+1
-1
0
Я так не ржал с плей-офф ЧМ

ХАХА
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий