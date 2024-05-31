Агент Ди Лоренцо: «Эра Джованни в «Наполи» завершилась»

Теги Интер Атлетико серия А Италия Ла Лига Наполи Антонио Конте агенты Джованни Ди Лоренцо Футбол

Агент Джованни Ди Лоренцо подтвердил информацию о желании клиента сменить клуб.

«Это не имеет никакого отношения к тактике или тренеру. Это решения, принимаемые независимо от футбола, потому что есть много тенденций и ситуаций, которые заставляют его размышлять определенным образом.

Я рад, что Конте приходит в «Наполи», для каждого игрока было бы честью работать с ним, но тренер не имеет никакого отношения к решению Джованни.

Я думаю, что эра Джованни в «Наполи» завершилась, и он думает так же. Наши отношения с клубом остаются хорошими, но моя работа заключается в том, чтобы делать то, что делает игроков счастливыми», – отметил Марио Джуффреди.

Ранее сообщалось, что капитан «Наполи» интересен «Интеру» и «Атлетико».

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6 комментариев
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Эра всего чемпионского Наполи завершилась
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Жаль. Классный игрок. И с качествами лидера. Удачи в дальнейшей карьере.
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Это решение может и не имеет отношение к тактике и тренеру но точно имеет к губительной политике пучеглазого киношника.
Крайне жаль что Капитано покидает Неаполь.... Очень грустно
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Говорить агент может много, но сначала пусть найдет клуб, который удовлетворит запросы ДеЛау
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