Брандт о Кроосе и Ройсе: «Тони – икона, он оставил огромное наследие. Марко был моим кумиром, подростком я смотрел видео с ним на YouTube»
Юлиан Брандт высказался о Тони Кроосе и Марко Ройсе перед финалом ЛЧ.
Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
«С Тони я играл в сборной, а с Марко в клубе. Тони оставил огромное наследие в футболе своим стилем игры. Он – икона и потрясающий человек!
Марко был моим кумиром и примером для подражания, когда я был подростком. Я смотрел видео с ним на YouTube.
Они оба – большие имена, которые говорят сами за себя», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.