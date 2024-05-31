Брандт о Кроосе и Ройсе: «Тони – икона, он оставил огромное наследие. Марко был моим кумиром, подростком я смотрел видео с ним на YouTube»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Марко Ройс Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт высказался о Тони Кроосе и Марко Ройсе перед финалом ЛЧ.

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

«С Тони я играл в сборной, а с Марко в клубе. Тони оставил огромное наследие в футболе своим стилем игры. Он – икона и потрясающий человек!

Марко был моим кумиром и примером для подражания, когда я был подростком. Я смотрел видео с ним на YouTube.

Они оба – большие имена, которые говорят сами за себя», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.

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1 комментарий
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Ройс самый невезучий футболист, не стал чемпионом мира из за глупой травмы в товарняке с Арменией. С ним сравнится только Эмерсон, капитан сборной Бразилии, который в 2002 году не поехал на победный турнир, когда на тренировке пробовал играть вратаря и получил травму
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