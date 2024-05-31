Эдин Терзич: «Реал» – самая успешная команда в ЛЧ. Они фавориты, но нас это не волнует. «Боруссия» готова бороться с ними»

Эдин Терзич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы знаем, что они самая успешная команда в этом турнире. Но мы также понимаем, что готовы бороться с ними на высоком уровне. В игре возможно все! Они фавориты, но нас это не волнует. В предыдущих матчах мы тоже не были фаворитами.

К я испытываю глубочайшее уважение. Он один из немногих тренеров, которому удалось добиться успеха с несколькими командами в нескольких странах. Он отличный пример для подражания для всех молодых тренеров, в том числе и меня», – сказал главный тренер « ».

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.