Эдин Терзич: «Реал» – самая успешная команда в ЛЧ. Они фавориты, но нас это не волнует. «Боруссия» готова бороться с ними»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы знаем, что они самая успешная команда в этом турнире. Но мы также понимаем, что готовы бороться с ними на высоком уровне. В игре возможно все! Они фавориты, но нас это не волнует. В предыдущих матчах мы тоже не были фаворитами.

К Анчелотти я испытываю глубочайшее уважение. Он один из немногих тренеров, которому удалось добиться успеха с несколькими командами в нескольких странах. Он отличный пример для подражания для всех молодых тренеров, в том числе и меня», – сказал главный тренер «Боруссии».

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

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7 комментариев
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Отличный настрой! Конечно Реал короли ЛЧ, но в финале все возможно, надеюсь покажут красивый и зрелищный футбол
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Ответ Black Phoenix
Главное показать зрелищность и волю к победе, красивую и атакующую игру, а не отсиживаться трусливо в обороне. В любом случае Дортмунд даст бой.
Ну Реал так все матчи плей-офф играл. Трусливо и от обороны
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Удачи обеим командам,надеюсь финал будет интересным!не хотелось бы однокалиточной игры!
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Главное показать зрелищность и волю к победе, красивую и атакующую игру, а не отсиживаться трусливо в обороне. В любом случае Дортмунд даст бой.
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Кто такой Терезич из заголовка?
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Реал выиграет, у немцев нет шансов
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