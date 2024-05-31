Колыванов считает, что Сафонов может стать основным в «ПСЖ»: «Шанс ему точно представится»
Игорь Колыванов считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».
– Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто.
- В каком случае он станет первым номером?
– Если пропускать не будет, когда будет играть. Шанс ему точно представится, - сказал экс-игрок сборной России в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч ТВ».