Колыванов считает, что Сафонов может стать основным в «ПСЖ»: «Шанс ему точно представится»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Игорь Колыванов Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Игорь Колыванов считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

– Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто.

- В каком случае он станет первым номером?

– Если пропускать не будет, когда будет играть. Шанс ему точно представится, - сказал экс-игрок сборной России в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч ТВ».

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4 комментария
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Гениальный совет. Не пропускай и будешь основным. Что может быть проще.
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Ответ igls54
А ведь и правда может. Шанс жизни
шанс только в травме доннарумы.как вратарь сафонов на порядок слабее.
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А ведь и правда может. Шанс жизни
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через года два вернётся назад в Россию
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