Колыванов считает, что Сафонов может стать основным в «ПСЖ»: «Шанс ему точно представится»

Игорь Колыванов считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

– Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто.

- В каком случае он станет первым номером?

– Если пропускать не будет, когда будет играть. Шанс ему точно представится, - сказал экс-игрок сборной России в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч ТВ».