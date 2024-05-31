Антони: «Сезон был очень сложным, но я страдал молча. После всего пережитого чувствую себя намного сильнее»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони отметил, что столкнулся с проблемами в ходе нынешнего сезона.

«Сезон-2023/24 был очень сложным по многим причинам. Но я страдал молча! Я использовал этот период для размышлений и самопознания.

Сегодня, по окончании очередного сезона, я могу сказать, что после всего пережитого чувствую себя намного сильнее и готов к новым вызовам.

Футбол дал мне все, что у меня есть, благодаря ему я смог помочь своей семье, изменить свою жизнь и открыть целый ряд возможностей. По прошествии времени этот опыт даст мне инструменты для достижения моих самых больших целей – успеха и построения своей истории в таком сложном мире, как тот, в котором мы живем!

Я благодарю Бога, свою семью, наших болельщиков, коллег по работе и весь коллектив «Манчестер Юнайтед»!» – написал вингер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А как болельщики МЮ страдали глядя на твою игру, ты даже не представляешь 😄
+20
0
+20
В следующем сезоне АПЛ забьёт в 2 раза больше голов, чем в прошедшем
+8
-1
+7
Ответ TOX
в нормальном мире игрок атаки после 1+1 в 30 матчах считаю должен заткунться и всё лето пахать над своей формой хотя бы, а не интервью раздавать
Он молча страдал, ему было больно, когда делали тату на всю спину..
+8
-1
+7
29 матчей, статистика 1+1. Это было бы слабо даже для игрока оборонительного плана, даже для разрушителя-опорника или защитника... НО, от игроков такого плана требуются в целом другие задачи на поле, и если даже у них условные 1+1, но они хороши в своих задачах - никто и слова им сказать за это не может.

Но ты вроде бы игрок атакующего плана и твоя роль именно в атаке, но у тебя 1+1?
+5
0
+5
К тебе ноль претензий, крутился, как мог)
+4
0
+4
Ульта «спиннер» забрала слишком много маны
+3
0
+3
в нормальном мире игрок атаки после 1+1 в 30 матчах считаю должен заткунться и всё лето пахать над своей формой хотя бы, а не интервью раздавать
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
А как болельщики МЮ страдали глядя на твою игру, ты даже не представляешь 😄
А как же два оборота с мячом, он столько тренировок потратил на этот шедевр)
+2
0
+2
Антони : в честь этого пора набить очередную татуху
+1
0
+1
Ответ S. A.
В следующем сезоне АПЛ забьёт в 2 раза больше голов, чем в прошедшем
Забыл добавить: скриньте)
+1
0
+1
ещё один философ как Тенхаген. Неудивительно что они друг другу приглянулись.
+2
-1
+1
Он че , угорает ?
0
0
0
зато твои страдания были зафиксированы личным фотографом.
Какие же существуют мажоры-идиоты, поражаюсь просто. А мы на наших буратин жалуемся
0
0
0
Раз осознал, пускай шурует из Англии куда нибудь в сериал или топ Португалии и крутится в свое удовольствие
0
0
0
#####,мне б твои заботы!!
0
0
0
Сколько же пафоса весь в 7хага
+1
-1
0
Ответ Pasta
29 матчей, статистика 1+1. Это было бы слабо даже для игрока оборонительного плана, даже для разрушителя-опорника или защитника... НО, от игроков такого плана требуются в целом другие задачи на поле, и если даже у них условные 1+1, но они хороши в своих задачах - никто и слова им сказать за это не может. Но ты вроде бы игрок атакующего плана и твоя роль именно в атаке, но у тебя 1+1?
Вообще то у него целый фильм получается
Не надо тут на человека наговаривать😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий