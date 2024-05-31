Антони: «Сезон был очень сложным, но я страдал молча. После всего пережитого чувствую себя намного сильнее»
Антони отметил, что столкнулся с проблемами в ходе нынешнего сезона.
«Сезон-2023/24 был очень сложным по многим причинам. Но я страдал молча! Я использовал этот период для размышлений и самопознания.
Сегодня, по окончании очередного сезона, я могу сказать, что после всего пережитого чувствую себя намного сильнее и готов к новым вызовам.
Футбол дал мне все, что у меня есть, благодаря ему я смог помочь своей семье, изменить свою жизнь и открыть целый ряд возможностей. По прошествии времени этот опыт даст мне инструменты для достижения моих самых больших целей – успеха и построения своей истории в таком сложном мире, как тот, в котором мы живем!
Я благодарю Бога, свою семью, наших болельщиков, коллег по работе и весь коллектив «Манчестер Юнайтед»!» – написал вингер «Манчестер Юнайтед».
Но ты вроде бы игрок атакующего плана и твоя роль именно в атаке, но у тебя 1+1?
Какие же существуют мажоры-идиоты, поражаюсь просто. А мы на наших буратин жалуемся
Не надо тут на человека наговаривать😂