Антони: «Сезон был очень сложным, но я страдал молча. После всего пережитого чувствую себя намного сильнее»

Антони отметил, что столкнулся с проблемами в ходе нынешнего сезона.

«Сезон-2023/24 был очень сложным по многим причинам. Но я страдал молча! Я использовал этот период для размышлений и самопознания.

Сегодня, по окончании очередного сезона, я могу сказать, что после всего пережитого чувствую себя намного сильнее и готов к новым вызовам.

Футбол дал мне все, что у меня есть, благодаря ему я смог помочь своей семье, изменить свою жизнь и открыть целый ряд возможностей. По прошествии времени этот опыт даст мне инструменты для достижения моих самых больших целей – успеха и построения своей истории в таком сложном мире, как тот, в котором мы живем!

Я благодарю Бога, свою семью, наших болельщиков, коллег по работе и весь коллектив «Манчестер Юнайтед»!» – написал вингер « ».