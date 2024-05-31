Конте и «Наполи» все согласовали. Контракт – до 2027 года
Антонио Конте возглавит «Наполи».
По информации Фабрицио Романо, тренер и неаполитанский клуб все согласовали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал.
Конте подпишет контракт до июня 2027 года.
Последним местом работы итальянца был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.
Не тут-то было !
1. Ооочень сложно всерьез воспринимать Антонио Конте после Тоттенхэма: вечно ему игроков нужно купить, скандалы с руководством, заявления в прессе, ужасные матчи.
2. Любовь Де Лаурентиса к 4-3-3 не сочетается со стилем Конте. Состав команды тем более не сочетается со стилем Конте.
3. В Наполи не смогут тратить так, как в том же Тоттенхэме. Плюс кадровые изменения в Неаполе: уйдёт Зелиньски, неизвестно, что с Ди Лоренцо, Осименом и Хвичей. Подвиснет Политано. Глубина состава есть, но Маццоки, Натан, Оливера, Каюсте, Линдстрем, Нгонге…подойдут ли они Конте? Не потребуется ли чистка состава?
4. Антонио Конте на пресс-конференциях в адрес Тоттенхэма позволял себе делать резкие выпады, а здесь сотрудничество с самым отшибленным в европейском футболе президентом клуба. Очевидно, все огонь между Конте и Де Лаурентисом может вспыхнуть уже в трансферное окно
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И Де Лаурентис ведь готов раскошелиться на 9 млн за сезон для Конте…
Неужели более подходящие и с меньшими запросами Пиоли, Де Дзерби, Итальяно не пригляделись президенту Наполи?
Был скептичен к назначению Спалетти, ошибся. Надеюсь, с Конте будет так же.