Конте и «Наполи» все согласовали. Контракт – до 2027 года

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Фабрицио Романо Футбол

Антонио Конте возглавит «Наполи».

По информации Фабрицио Романо, тренер и неаполитанский клуб все согласовали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал.

Конте подпишет контракт до июня 2027 года.

Последним местом работы итальянца был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.

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22 комментария
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Антонио Конте + Аурелио Де Лаурентис = взрывная смесь. Надеюсь, что их возможный конфликт не спровоцирует извержение Везувия.
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Это только кажется, что всё согласовали. Через короткое время возникнут разногласия, потом скандалы. Оба персонажа, как две бомбы без предохранителя.
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Удачи Антонио
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Что ж, отлично, если так! Forza Napoli 💙
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Как бы на второй сезон Конте и Де Лаурентис не поубивали друг друга.
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Ответ Nikaus
Антонио Конте + Аурелио Де Лаурентис = взрывная смесь. Надеюсь, что их возможный конфликт не спровоцирует извержение Везувия.
Ждем поста от И.Порошина в c&c.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Спустя пару лет, Конте хорошенько деду карманы почистит и сделает это профессионально, как всегда. Не то что Дзюба, мелкий бендюжник, только по мелочи специализируется
При чем тут Дзюба, то?)
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Ответ Nikaus
Антонио Конте + Аурелио Де Лаурентис = взрывная смесь. Надеюсь, что их возможный конфликт не спровоцирует извержение Везувия.
А Вам бы хотелось чтобы безумие охватило только Баварию и Барселону ?
Не тут-то было !
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Есть ещё клубы Италии, где Конте не попробовал?
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Конте как тренер мне очень нравится, удачи ему.
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Несчасный Хвича. Он не потянет большие физические нагрузки Конте. Пропал грузин
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Наполи чемпион Италии 🇮🇹
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До июня 2027 года...не факт что до июня 2025 с Де Лаурентисом протянет)
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Наполи возвращается в гонку за скудетто и сразу становится одним из главных фаворитов
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до 2027 года? смешно
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Конте и Наполи - крайне сомнительный союз

1. Ооочень сложно всерьез воспринимать Антонио Конте после Тоттенхэма: вечно ему игроков нужно купить, скандалы с руководством, заявления в прессе, ужасные матчи.

2. Любовь Де Лаурентиса к 4-3-3 не сочетается со стилем Конте. Состав команды тем более не сочетается со стилем Конте.

3. В Наполи не смогут тратить так, как в том же Тоттенхэме. Плюс кадровые изменения в Неаполе: уйдёт Зелиньски, неизвестно, что с Ди Лоренцо, Осименом и Хвичей. Подвиснет Политано. Глубина состава есть, но Маццоки, Натан, Оливера, Каюсте, Линдстрем, Нгонге…подойдут ли они Конте? Не потребуется ли чистка состава?

4. Антонио Конте на пресс-конференциях в адрес Тоттенхэма позволял себе делать резкие выпады, а здесь сотрудничество с самым отшибленным в европейском футболе президентом клуба. Очевидно, все огонь между Конте и Де Лаурентисом может вспыхнуть уже в трансферное окно

***

И Де Лаурентис ведь готов раскошелиться на 9 млн за сезон для Конте…
Неужели более подходящие и с меньшими запросами Пиоли, Де Дзерби, Итальяно не пригляделись президенту Наполи?
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Конте + Де Лаурентис = 🔥
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Серия А в этом году будет бомбой
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Ну, если это неизбежно, остаётся только пожелать успехов команде во главе с Конте.
Был скептичен к назначению Спалетти, ошибся. Надеюсь, с Конте будет так же.
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Огненная команда, умноженная на огненных болельщиков, умноженная на огненного тренера
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