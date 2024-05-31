Конте и «Наполи» все согласовали. Контракт – до 2027 года

Антонио Конте возглавит «Наполи».

По информации Фабрицио Романо, тренер и неаполитанский клуб все согласовали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал.

Конте подпишет контракт до июня 2027 года.

Последним местом работы итальянца был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.