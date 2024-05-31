Сафонов предотвратил 5,8 гола в этой РПЛ – больше всех. Латышонок и Максименко – в тройке лучших, Песьяков – в тройке худших
Матвей Сафонов лидирует в РПЛ по предотвращенным голам.
У голкипера «Краснодара» лучшая разница между ожидаемыми голами и пропущенными – 5,8.
В пятерку лучших также вошли Евгений Латышонок («Балтика», 3,3 гола), Александр Максименко («Спартак», 1,2 гола), Алексей Мамин («Урал», 1 гол), Иван Кукушкин («Пари НН», 0,8 гола).
В пятерку худших попали Артур Нигматуллин («Пари НН», минус 9,3 гола), Иван Ломаев («Крылья Советов», минус 8,6 гола), Сергей Песьяков («Ростов», минус 8,4 гола), Николай Заболотный («Сочи», минус 7,8 гола) и Илья Помазун («Урал», минус 5,5 гола).
т.е. Крылья все-таки усилили вратарскую позицию?
Но и сама игра и статистика почему то говорят об обратном.
Или любители забивать штрафные с вероятность 0,02/0,03 превращают эту вероятность в полноценный гол.
В рамках одного вратаря суммируют xG всех ударов по его воротам. И из суммарного xG вычитывают количество мячей пропущенное в реальности.
Для примера: Доннарумма пропустил 20 мячей в реальности, в рамках лиги 1. А сумма ударов по его воротам - 30,3. А 30,3 - 20 = +10,3.
Важно отметить, что предотвращение ожидаемых мячей может быть и числом отрицательным. Так же среди реальных пропущенных мячей игнорируются пропущенные автоголы от партнёров
Приятно, что рекордсмен Игорь43, не смотря на полное прекращение прыжков по углам - по-прежнему держит уровень. Молодчик! Ну и Александр мешок Максименко не так плох, как вопят любители К&Б.