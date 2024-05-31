Сафонов предотвратил 5,8 гола в этой РПЛ – больше всех. Латышонок и Максименко – в тройке лучших, Песьяков – в тройке худших

Матвей Сафонов лидирует в РПЛ по предотвращенным голам.

У голкипера « » лучшая разница между ожидаемыми голами и пропущенными – 5,8.

В пятерку лучших также вошли (« », 3,3 гола), (« », 1,2 гола), Алексей Мамин («Урал», 1 гол), Иван Кукушкин («Пари НН», 0,8 гола).

В пятерку худших попали Артур Нигматуллин («Пари НН», минус 9,3 гола), Иван Ломаев («Крылья Советов», минус 8,6 гола), Сергей Песьяков («Ростов», минус 8,4 гола), Николай Заболотный («Сочи», минус 7,8 гола) и Илья Помазун («Урал», минус 5,5 гола).