Сафонов предотвратил 5,8 гола в этой РПЛ – больше всех. Латышонок и Максименко – в тройке лучших, Песьяков – в тройке худших

Теги Спартак Крылья Советов Ростов Николай Заболотный премьер-лига Россия Балтика Урал Сергей Песьяков Артур Нигматуллин Краснодар Илья Помазун Пари НН Евгений Латышонок Александр Максименко Матвей Сафонов Алексей Мамин Иван Ломаев Сочи Иван Кукушкин Футбол

Матвей Сафонов лидирует в РПЛ по предотвращенным голам.

У голкипера «Краснодара» лучшая разница между ожидаемыми голами и пропущенными – 5,8.

В пятерку лучших также вошли Евгений ЛатышонокБалтика», 3,3 гола), Александр МаксименкоСпартак», 1,2 гола), Алексей Мамин («Урал», 1 гол), Иван Кукушкин («Пари НН», 0,8 гола).

В пятерку худших попали Артур Нигматуллин («Пари НН», минус 9,3 гола), Иван Ломаев («Крылья Советов», минус 8,6 гола), Сергей Песьяков («Ростов», минус 8,4 гола), Николай Заболотный («Сочи», минус 7,8 гола) и Илья Помазун («Урал», минус 5,5 гола).

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>>Иван Ломаев («Крылья Советов», минус 8,6 гола), Сергей Песьяков («Ростов», минус 8,4 гола)

т.е. Крылья все-таки усилили вратарскую позицию?
+28
-2
+26
Матвей сделал свое дело, Матвей может в ПСЖ!
+12
-2
+10
Менять Ломаева на Песьякова судя по этой статистике решение гениальное!
+11
-1
+10
Песьяков как и Тен Хаг уникальная личность, которую некая группа фанатиков умудряется защищать после провальных матчей. Даже после матча с Зенитом тут некоторые писали, что помимо ляпов он тащит очень много мячей и поэтому большой молодец.
Но и сама игра и статистика почему то говорят об обратном.
+5
-1
+4
При этом у Нигматуллина 12 сухих матчей в сезоне, 50 пропущенных мячей в 29 матчах сезона, это в среднем 3 мяча в 17 матчах пропускал. Все рассыпалось весной, команда шла хорошо, а потом начали пропускать 6 от ЦСКА, Сочи, 5 от Ахмата. Я бы не назвал его худшим вратарем, просто вся команда сдала. Не зря спонсор букмекерская контора
+3
0
+3
А Пися подарил чемпионство Зениту.
+5
-2
+3
Ответ Владимир Самсонов
Радует, что Максименко на хорошем уровне. Мне кажется, у него была звёздочка и она прошла
У него не было звездной болезни, он сбросил лишний вес и набрал форму, даже по лицу это видно.
+3
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+3
Ответ Сергей Лютый
Ок, ожидаемые голы как оцениваются? Кто принимает решение ожидаемый это гол или нет и по каким критериям? На глаз? Типа, О! Должен быть гол! Так что-ли?)))
Если грубо, то из данной точки забивается 15 мячей из 100, соответственно удар оценивается, как 0.15 xG. У каждого удара, с каждого участка есть свой вес, который суммируется за матч, давая оценку, что команда на условный гол "наударяла".
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Такая же как и ожидаемые голы, но это иногда расходится по игре.
Ну причина расхождения понятна - считается вероятность забить среди всех игроков, без поправок на класс. От чего обычно топовые игроки забивают больше, чем их цифры xG.
Или любители забивать штрафные с вероятность 0,02/0,03 превращают эту вероятность в полноценный гол.
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Ответ Сергей Лютый
Как она оценивается? Из чего складываются балы и по каким критериям?
Существуют xG, тобишь ожидаемые голы - удары по чьим-то воротам.
В рамках одного вратаря суммируют xG всех ударов по его воротам. И из суммарного xG вычитывают количество мячей пропущенное в реальности.

Для примера: Доннарумма пропустил 20 мячей в реальности, в рамках лиги 1. А сумма ударов по его воротам - 30,3. А 30,3 - 20 = +10,3.
Важно отметить, что предотвращение ожидаемых мячей может быть и числом отрицательным. Так же среди реальных пропущенных мячей игнорируются пропущенные автоголы от партнёров
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Ответ Пытливый Исследователь
Вроде предотвращение ожидаемых мячей уже несколько лет является учитываемой статистикой, а не выдуманной из головы
Такая же как и ожидаемые голы, но это иногда расходится по игре.
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Ответ Lavochkin12
там в новости все написано как бэ
Ок, ожидаемые голы как оцениваются? Кто принимает решение ожидаемый это гол или нет и по каким критериям? На глаз? Типа, О! Должен быть гол! Так что-ли?)))
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Ответ Пытливый Исследователь
Вроде предотвращение ожидаемых мячей уже несколько лет является учитываемой статистикой, а не выдуманной из головы
Как она оценивается? Из чего складываются балы и по каким критериям?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Это статистика ради статистики. Выдумали чтобы новость сделать
Вроде предотвращение ожидаемых мячей уже несколько лет является учитываемой статистикой, а не выдуманной из головы
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Ответ uchiyamada
>>Иван Ломаев («Крылья Советов», минус 8,6 гола), Сергей Песьяков («Ростов», минус 8,4 гола) т.е. Крылья все-таки усилили вратарскую позицию?
Да, пожалуй. На 0.2 пропущенных гола. Лучше чем ничего. )
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Ответ Владимир Самсонов
Радует, что Максименко на хорошем уровне. Мне кажется, у него была звёздочка и она прошла
Когда это? У Максименко был один провальный сезон(при португальском пиджаке), какое шапито тогда представляла собой оборона тяжко даже вспоминать. А так +/- всегда держал уровень
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У Миши Кержакова все ч0тко, как в аптеке.: удар в створ - гол. Ожидаешь отбитие, получаешь - пробитие.
Приятно, что рекордсмен Игорь43, не смотря на полное прекращение прыжков по углам - по-прежнему держит уровень. Молодчик! Ну и Александр мешок Максименко не так плох, как вопят любители К&Б.
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Радует, что Максименко на хорошем уровне. Мне кажется, у него была звёздочка и она прошла
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