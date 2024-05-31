Киммих может рассмотреть переход в «Реал», вариант с «Барсой» не так актуален. Йозуа хочет поскорее понять, куда его будет ставить Компани

Йозуа Киммих не исключает перехода в топ-клуб Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» интересен « » в качестве преемника Тони Крооса.

По данным Bild, может рассмотреть возможность перехода в мадридский клуб. В отличие от «Барселоны», он сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. Вариант с каталонцами на данный момент не так актуален.

Йозуа хочет как можно скорее понять, как его собирается использовать новый главный тренер «Баварии» . Игрок предпочел бы вернуться в центр поля, а не выходить справа в защите.

Отмечается, что « » в случае заключения нового контракта, вероятно, попросит Киммиха пойти на снижение зарплаты – сейчас она составляет около 20 млн евро в год.