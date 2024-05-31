Киммих может рассмотреть переход в «Реал», вариант с «Барсой» не так актуален. Йозуа хочет поскорее понять, куда его будет ставить Компани
Йозуа Киммих не исключает перехода в топ-клуб Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» интересен «Реалу» в качестве преемника Тони Крооса.
По данным Bild, Киммих может рассмотреть возможность перехода в мадридский клуб. В отличие от «Барселоны», он сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. Вариант с каталонцами на данный момент не так актуален.
Йозуа хочет как можно скорее понять, как его собирается использовать новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани. Игрок предпочел бы вернуться в центр поля, а не выходить справа в защите.
Отмечается, что «Бавария» в случае заключения нового контракта, вероятно, попросит Киммиха пойти на снижение зарплаты – сейчас она составляет около 20 млн евро в год.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3243683.html
Киммиху же скорее надоела ситуация внутри Баварии и неопределенность с позицией.
Этот переход имел бы смысл лет 5 назад.
Конечно бывают случаи форс-мажора как с Хоселу, но это большая редкость.
Хотя один немец на замену другого - смотрится красиво.
Сразу видно человека с "выдающейся" личной жизнью)
Ему всего 21 год и в следующем году его можно было бы выкупить за разумные деньги.