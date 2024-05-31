Киммих может рассмотреть переход в «Реал», вариант с «Барсой» не так актуален. Йозуа хочет поскорее понять, куда его будет ставить Компани

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих не исключает перехода в топ-клуб Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» интересен «Реалу» в качестве преемника Тони Крооса.

По данным Bild, Киммих может рассмотреть возможность перехода в мадридский клуб. В отличие от «Барселоны», он сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. Вариант с каталонцами на данный момент не так актуален.

Йозуа хочет как можно скорее понять, как его собирается использовать новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани. Игрок предпочел бы вернуться в центр поля, а не выходить справа в защите.

Отмечается, что «Бавария» в случае заключения нового контракта, вероятно, попросит Киммиха пойти на снижение зарплаты – сейчас она составляет около 20 млн евро в год.

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58 комментариев
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Реалу не особо нужен. У Реала молодые львы в центре поля. Да и заменить Тони никто не может. будет меняться схема и рисунок игры.
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Да ежу понятно, что звёзды Баварии не сильно горят желанием тратить время своей карьеры пока Компани будет учиться управлять топ-клубом. Это же насколько невезучий Кейн раз именно после его прихода руководство мюнхенцев решило рискнуть с дерзким и молодым тренером без опыта в более или менее сильной команде.
+16
-3
+13
Ответ Игорь Новиков
Реалу не особо нужен. У Реала молодые львы в центре поля. Да и заменить Тони никто не может. будет меняться схема и рисунок игры.
Как раз таки Киммих и нужен для баланса в центр. Опытный, а главное умный игрок в центр к молодым львам. Не зря его даже Кроос в свою символическую сборную включил и именно в центр поля, он немного соображает)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3243683.html
+10
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+9
Ответ Ophiomorph
Да ежу понятно, что звёзды Баварии не сильно горят желанием тратить время своей карьеры пока Компани будет учиться управлять топ-клубом. Это же насколько невезучий Кейн раз именно после его прихода руководство мюнхенцев решило рискнуть с дерзким и молодым тренером без опыта в более или менее сильной команде.
Да нормальный у Компани опыт, он тяжелейший Чемпионшип выиграл с тремя поражениями. Разницы с Бундеслигой с таким составом не заметит. А вот Байер заметит, когда продаст половину состава в топ-клубы. Проблемы будут только в ЛЧ.

Киммиху же скорее надоела ситуация внутри Баварии и неопределенность с позицией.
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Ответ Омичёв
Любой адекватный футболист выберет между Реалом и Барсой, Мадрид
Атлетико?
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Давно было понятно что Киммих не пойдет на понижение во второй каталонский.
+8
-5
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
29 лет для Реала откровенно многовато. Конечно бывают случаи форс-мажора как с Хоселу, но это большая редкость. Хотя один немец на замену другого - смотрится красиво.
лучше вирца подождать
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Ответ Петрович
Как раз таки Киммих и нужен для баланса в центр. Опытный, а главное умный игрок в центр к молодым львам. Не зря его даже Кроос в свою символическую сборную включил и именно в центр поля, он немного соображает) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3243683.html
Киммих, по моим ощущениям, едет с ярмарки.
Этот переход имел бы смысл лет 5 назад.
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+2
29 лет для Реала откровенно многовато.
Конечно бывают случаи форс-мажора как с Хоселу, но это большая редкость.
Хотя один немец на замену другого - смотрится красиво.
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0
+2
Ответ Петрович
Как раз таки Киммих и нужен для баланса в центр. Опытный, а главное умный игрок в центр к молодым львам. Не зря его даже Кроос в свою символическую сборную включил и именно в центр поля, он немного соображает) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3243683.html
Когда состав перегружен это тоже плохо. Молодым талантам нужно играть и играть много, чтобы быть лучшими в мире. Я уже за Эндрика вот переживаю, как бы он на лавку не сел. А уж в центре и без Крооса у Реала все в порядке.
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Потерять Киммиха из-за отсутствии гарантии его игры в центре поля будет очередным ходом сверхразума от руководства Баварии
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Ответ che kaif
Зачем ему лавка ПСЖ))
Как только минусы выхватываешь, сразу же комменты чистишь.
Сразу видно человека с "выдающейся" личной жизнью)
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Ответ Омичёв
Любой адекватный футболист выберет между Реалом и Барсой, Мадрид
футболисты, разумеется, не являются поголовно болельщиками мадрида, и вообще, будучи профессионалами, не являются зачастую болельщиками. на протяжении истории футболисты выбирали и реал, и барсу, исходя из кучи разных факторов, так было и будет всегда) очевидно, конечно, что сейчас мадрид сильней и способен платить больше, но факторов, повторюсь, всегда больше
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Ответ Aymyrat Rahymberdiyew
Атлетико?
Походу Райо
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После того как Виннисиус навозякал его на фланге, Киммиха можно смело ставить в очередь за пивасом
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Посылать за пивом будет Компани
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Ответ gPk
Ахахахах.А еще он мастер схем впихнувший Роналду на левый фланг ,а Мюллера сделав правым атакующим вингером.Выстроил гениальный центр поля из 4-ех полузащитников ,и разглядел талант в Гонсало Кастро и косячнике Штрафане Рейнартце:D
В символических сборных нет особого смысла на схему смотреть, позиции достаточно условны: разделено на защитников, полузащитников и напов, и достаточно. Вот если бы Нойер в атаке был, тогда ваше истеричное ахахахаха было бы уместно)
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Ответ Игорь Новиков
Реалу не особо нужен. У Реала молодые львы в центре поля. Да и заменить Тони никто не может. будет меняться схема и рисунок игры.
он вообще немного другого плана игрок, нежели Тони, хоть и большой универсал
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Ответ Cearvm
Тут как посмотреть. У Реала фактически -2 игрока, ведь Модрич уже попал в ротацию, а из основы ушел Кроос. Скорее всего, Мбаппе заменит именно Родриго, тогда Киммих с его передачами отлично подойдет в центр поля.
Да схему поменяют и все, будут играть втроём впереди - Вини, Родриго и Мбаппе
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Ответ Петрович
Всё возможно, но кажется в Реале наоборот ещё на более высокий уровень может выйти под руководством Анчелотти, тренируясь бок о бок с Модричем и молодыми львами, где пол команды на ЗМ претендует. И ему 29, с нынешней медициной ещё лет 5 сможет на топ уровне играть и сам претендовать на ЗМ (Модрич пример).
При всем уважении к Киммиху, но до Модрича ему очень далеко, как и до ЗМ.
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Ответ leon01
После того как Виннисиус навозякал его на фланге, Киммиха можно смело ставить в очередь за пивасом
ну он полузащитник все же, пришлось в этом сезоне пз играть
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Стадо Баранов возглавляемый львом всегда одолеет стадо Львов возглавляемый баран © Наполеон
Ауф ☝️
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Ответ Омичёв
Любой адекватный футболист выберет между Реалом и Барсой, Мадрид
Роналдиньо - подержи мое пиво!
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Ответ Футбол_это_жизнь
Роналдиньо - подержи мое пиво!
Ну, сейчас он бы выбрал Реал)
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Ответ Pelerin
Ну, сейчас он бы выбрал Реал)
Даже сейчас Реал стилистически не подходит Рональдиньо.
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Ответ grek087
Пойдёт на реальные уступки по зп то как игрок ротации в центр поля, плюс имеющий опыт игры в защите- это бесценный актив. Почему нет?
Это все понятно, только вот зачем эти уступки для самого Киммиха? у человека последняя возможность выбить жирный контракт в Европе, зачем ему эти финансовые риски. уверен на 100% что он ниже 20ки млн никуда не уйдет
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Ответ Зеленский
Кроос,что же ты сделал.Могли года три не думать не о каких Киммихах
Ну трико много, еще хотя бы годик. Но осуждать Тони ни в коем случае нельзя.
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Ответ May B. Tomorrow
лучше вирца подождать
Согласен на 100%.
Ему всего 21 год и в следующем году его можно было бы выкупить за разумные деньги.
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Комментарий удален пользователем
Йозуа почуял неладное, когда из Каталонии ему пришло сообщение «Советуем помыться перед прилетом к нам»
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