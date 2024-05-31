«Милану» интересен Хуммельс. Игра с «Реалом» станет для Матса последней за «Боруссию», скорее всего

Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщил репортер Sky Sport Deutschland Патрик Бергер, появляется все больше признаков того, что последним матчем защитника в составе «Боруссии» станет финал Лиги чемпионов.

Интерес к 35-летнему футболисту проявляет «Милан».

В текущем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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А что, свободным агентом на пару лет вполне неплохой вариант.
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Милан любит недорогих " молодых перспективных "..
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Нет, не надо этого пенсионера
В Италии уйма игроков с годами хорошели, как вино) так что ещё вполне,думаю, может пару сезонов спокойно играть, если впишется)
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Ответ Mr@k
Милан любит недорогих " молодых перспективных "..
твой никнейм очень лаконично смотрится с твоей аватаркой, молодец 🤭🤡
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Милан любит свободных агентов.
До сих пор помню как он прокинул ЦСКА с обманщиком Хондой.
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И Тьяго Сильву вернуть
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с Реусом на пару, хоть чемпионами станут в кои-то веки
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пожилых и свободных агентов узнаю серию А
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надо Боатенга было у Ласка забирать еще
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За зарплату Симона Кьера разве что
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Идеальный вариант на замену уходящему Кьяеру, еще и Тшау лещей навешает
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Учитывая в какой форме Зюле отпускать Хуммельса странный поступок.
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Ответ Пацанчик реальный
Ага,там своих пенсионеров хватает!
Например?Кьяр уходит как и Жиру
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