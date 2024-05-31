«Милану» интересен Хуммельс. Игра с «Реалом» станет для Матса последней за «Боруссию», скорее всего

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщил репортер Sky Sport Deutschland Патрик Бергер, появляется все больше признаков того, что последним матчем защитника в составе « » станет финал Лиги чемпионов.

Интерес к 35-летнему футболисту проявляет « ».

В текущем сезоне провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.