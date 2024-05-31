Субименди не хочет в «Арсенал». «Канониры» считают, что хавбек покинет «Сосьедад» только ради «Реала» или «Барсы» (Diario Sport)

Мартин Субименди не готов играть в АПЛ.

Как сообщает Diario Sport, « » хотел подписать полузащитника «Реал Сосьедад», однако сам футболист намерен остаться в . В лондонском клубе считают, что 25-летний игрок решится покинуть нынешнюю команду только ради « » или «Барселоны».

При этом в «блаугране» с приходом на пост главного тренера уже не относятся к Субименди как к одной из основных целей.

В сезоне-2023/24 провел 31 матч в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.