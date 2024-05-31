Субименди не хочет в «Арсенал». «Канониры» считают, что хавбек покинет «Сосьедад» только ради «Реала» или «Барсы» (Diario Sport)

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Мартин Субименди Футбол

Мартин Субименди не готов играть в АПЛ.

Как сообщает Diario Sport, «Арсенал» хотел подписать полузащитника «Реал Сосьедад», однако сам футболист намерен остаться в Испании. В лондонском клубе считают, что 25-летний игрок решится покинуть нынешнюю команду только ради «Реал Мадрид» или «Барселоны».

При этом в «блаугране» с приходом Ханси Флика на пост главного тренера уже не относятся к Субименди как к одной из основных целей.

В сезоне-2023/24 Мартин провел 31 матч в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Так он много раз говорил, что хочет остаться в Сосьедаде и его всё устраивает.
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Ответ Пули Снегопада
мозгов нету у паренька что еще можно сказать, Артета мог бы сделать его еще лучше
Любой хороший тренер сделает такого игрока лучше, не только Артета.

Да и для многих игроков (особенно испанских) клубом мечты являются Реал и Барса, а если учесть, откуда Мартин, веры в переход куда-то, кроме этих двух клубов, становится меньше
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