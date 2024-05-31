Субименди не хочет в «Арсенал». «Канониры» считают, что хавбек покинет «Сосьедад» только ради «Реала» или «Барсы» (Diario Sport)
Мартин Субименди не готов играть в АПЛ.
Как сообщает Diario Sport, «Арсенал» хотел подписать полузащитника «Реал Сосьедад», однако сам футболист намерен остаться в Испании. В лондонском клубе считают, что 25-летний игрок решится покинуть нынешнюю команду только ради «Реал Мадрид» или «Барселоны».
При этом в «блаугране» с приходом Ханси Флика на пост главного тренера уже не относятся к Субименди как к одной из основных целей.
В сезоне-2023/24 Мартин провел 31 матч в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Да и для многих игроков (особенно испанских) клубом мечты являются Реал и Барса, а если учесть, откуда Мартин, веры в переход куда-то, кроме этих двух клубов, становится меньше