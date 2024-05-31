Фердинанд желает Санчо выиграть ЛЧ: «Было бы здорово, чтобы молодежь видела тех, кто смог преодолеть потерю уверенности в себе. Джейдона очерняли, критиковали, но он вышел из положения»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Футбол

Рио Фердинанд хочет, чтобы Джейдон Санчо выиграл ЛЧ после проблем в «МЮ».

«Я бы хотел, чтобы Джейдон победил именно по этой причине. Если честно, меня не интересует «Боруссия», мне все равно, кто победит. Но было бы здорово, если бы молодежь, глядя на таких парней, как Джейдон, видела людей, которые смогли преодолеть небольшую потерю уверенности в себе.

Вынужденно сменить обстановку, временами быть очерненным, подвергнуться критике – но затем выйти из положения и показать несколько хороших выступлений. Попасть туда, где можно добиться успеха.

Это просто доказывает, что если у тебя есть стойкость, характер и поддержка, то возможно все.

Но, слушайте, он играет против «Реала». Будет очень тяжело», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий