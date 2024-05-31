Фердинанд желает Санчо выиграть ЛЧ: «Было бы здорово, чтобы молодежь видела тех, кто смог преодолеть потерю уверенности в себе. Джейдона очерняли, критиковали, но он вышел из положения»
Рио Фердинанд хочет, чтобы Джейдон Санчо выиграл ЛЧ после проблем в «МЮ».
«Я бы хотел, чтобы Джейдон победил именно по этой причине. Если честно, меня не интересует «Боруссия», мне все равно, кто победит. Но было бы здорово, если бы молодежь, глядя на таких парней, как Джейдон, видела людей, которые смогли преодолеть небольшую потерю уверенности в себе.
Вынужденно сменить обстановку, временами быть очерненным, подвергнуться критике – но затем выйти из положения и показать несколько хороших выступлений. Попасть туда, где можно добиться успеха.
Это просто доказывает, что если у тебя есть стойкость, характер и поддержка, то возможно все.
Но, слушайте, он играет против «Реала». Будет очень тяжело», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».