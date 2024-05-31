Фердинанд желает Санчо выиграть ЛЧ: «Было бы здорово, чтобы молодежь видела тех, кто смог преодолеть потерю уверенности в себе. Джейдона очерняли, критиковали, но он вышел из положения»

Рио Фердинанд хочет, чтобы Джейдон Санчо выиграл ЛЧ после проблем в «МЮ».

«Я бы хотел, чтобы Джейдон победил именно по этой причине. Если честно, меня не интересует « », мне все равно, кто победит. Но было бы здорово, если бы молодежь, глядя на таких парней, как , видела людей, которые смогли преодолеть небольшую потерю уверенности в себе.

Вынужденно сменить обстановку, временами быть очерненным, подвергнуться критике – но затем выйти из положения и показать несколько хороших выступлений. Попасть туда, где можно добиться успеха.

Это просто доказывает, что если у тебя есть стойкость, характер и поддержка, то возможно все.

Но, слушайте, он играет против « ». Будет очень тяжело», – отметил бывший защитник « ».