Экс-гендиректор «Спартака» Цорн получил диплом ФИФА по клубному менеджменту

Томас Цорн получил диплом ФИФА по клубному менеджменту.

Бывший гендиректор « », работавший также в « », сообщил об этом в соцсетях.

На сайте ФИФА сказано, что программа «Диплом по клубному менеджменту» «затрагивает все главные области управления футбольным клубом и дает руководителям клубов со всего мира новейшие практические знания и глубокое понимание индустрии».

«Счастлив получить диплом ФИФА по клубному менеджменту спустя 18 месяцев. Эта программа предназначена для всех, связанных с футболом, от игроков до генеральных директоров и спортивных директоров клубов по всему миру.

ФИФА собрала вместе удивительное сочетание людей и знаний, предоставив нам платформу для обмена различными философиями и лучшими практиками. Поздравляем всех участников 2-го потока с окончанием обучения!» – написал Цорн в инстаграме.

также выложил фото с дипломом и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: instagram.com/tomaszorn/