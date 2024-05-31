Экс-гендиректор «Спартака» Цорн получил диплом ФИФА по клубному менеджменту

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФИФА фото Джанни Инфантино Томас Цорн соцсети Футбол

Томас Цорн получил диплом ФИФА по клубному менеджменту.

Бывший гендиректор «Спартака», работавший также в «Локомотиве», сообщил об этом в соцсетях. 

На сайте ФИФА сказано, что программа «Диплом по клубному менеджменту» «затрагивает все главные области управления футбольным клубом и дает руководителям клубов со всего мира новейшие практические знания и глубокое понимание индустрии».

«Счастлив получить диплом ФИФА по клубному менеджменту спустя 18 месяцев. Эта программа предназначена для всех, связанных с футболом, от игроков до генеральных директоров и спортивных директоров клубов по всему миру.

ФИФА собрала вместе удивительное сочетание людей и знаний, предоставив нам платформу для обмена различными философиями и лучшими практиками. Поздравляем всех участников 2-го потока с окончанием обучения!» – написал Цорн в инстаграме.

Томас также выложил фото с дипломом и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: instagram.com/tomaszorn/

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7 комментариев
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Это он без диплома сколько дел натворил, а с дипломом так вообще
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А почему в заголовок не вынесли последнее место работы - Локомотив? Без Спартака в заголовке новость никому не интересно была бы?
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Тоесть до этого Прядкин без диплома трудился?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А почему в заголовок не вынесли последнее место работы - Локомотив? Без Спартака в заголовке новость никому не интересно была бы?
Все к чему прикасается Спартак становится легендарным. Знак "плюс" или "минус" вторичен
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Как болела Локо, желаю этой непотопляемой субстанции плыть вместе со свои дипломом куда-нибудь далеко далеко, откуда новости не доходят даже сюда, на этот сайт, сделанный примерно из того же материала
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Отпетый шарлатан - этот Цорн.
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