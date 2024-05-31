Шлоттербек о финале ЛЧ с «Реалом»: «Большинство из 90 000 человек на «Уэмбли» будут за «Боруссию». Мы можем победить любого соперника в мире»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Нико Шлоттербек Футбол

Нико Шлоттербек поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«На «Уэмбли» будет 90 тысяч болельщиков, и большинство из них – наши. Если подойдем к этому матчу так же, как к другим встречам в Лиге чемпионов, уверен, что завтра мы победим.

Хотим получить удовольствие от игры. Мы не так часто будем испытывать подобное в жизни. У нас игра на одном из самых красивых стадионов в мире против одного из лучших клубов мира.

Против «ПСЖ» мы дважды сыграли на ноль, и я считаю, что это огромный успех против такой команды. Мы можем победить любого соперника в мире. Я с нетерпением жду игры!» – сказал защитник «Боруссии».

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7 комментариев
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В 2018-м на финале в Киеве большинство тоже было за Ливерпуль. Но когда Бэйл через себя положил, то даже они хлопали
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Хотелось бы услышать его и после финала.
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-1
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