Шлоттербек о финале ЛЧ с «Реалом»: «Большинство из 90 000 человек на «Уэмбли» будут за «Боруссию». Мы можем победить любого соперника в мире»

Нико Шлоттербек поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«На « » будет 90 тысяч болельщиков, и большинство из них – наши. Если подойдем к этому матчу так же, как к другим встречам в чемпионов, уверен, что завтра мы победим.

Хотим получить удовольствие от игры. Мы не так часто будем испытывать подобное в жизни. У нас игра на одном из самых красивых стадионов в мире против одного из лучших клубов мира.

Против «ПСЖ» мы дважды сыграли на ноль, и я считаю, что это огромный успех против такой команды. Мы можем победить любого соперника в мире. Я с нетерпением жду игры!» – сказал защитник « ».