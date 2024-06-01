Ривалдо: «Флик – отличный тренер. «Барсе» нужно подписать двух защитников и форварда, чтобы бороться за победу в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке Испании»

Ривалдо рассказал, что нужно сделать «Барселоне» летом.

« – отличный тренер. Чтобы вернуться на свое место, «Барселоне» нужен хороший специалист, поскольку он необходим для развития команды.

Теперь «Барселоне» нужно добавить в команду еще двух или трех игроков, потому что команда – это не только сильный тренер. Ей нужно усилить состав, чтобы бороться за победу в таких важных соревнованиях, как Лига чемпионов, и .

Думаю, что трех известных и хороших футболистов будет достаточно, чтобы команда сделала шаг вперед в следующем сезоне. Чтобы стать сильнее, «Барселоне» нужны еще два защитника и нападающий.

Знаю, клуб в не самой простой ситуации, так что президенту, и самому Флику нужно будет хорошо управлять ситуацией и ответственно относиться к финансам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».