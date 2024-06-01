Ривалдо: «Флик – отличный тренер. «Барсе» нужно подписать двух защитников и форварда, чтобы бороться за победу в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке Испании»

Теги Барселона Деку Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Ривалдо Ханс-Дитер Флик Футбол

Ривалдо рассказал, что нужно сделать «Барселоне» летом.

«Флик – отличный тренер. Чтобы вернуться на свое место, «Барселоне» нужен хороший специалист, поскольку он необходим для развития команды.

Теперь «Барселоне» нужно добавить в команду еще двух или трех игроков, потому что команда – это не только сильный тренер. Ей нужно усилить состав, чтобы бороться за победу в таких важных соревнованиях, как Лига чемпионов, Ла Лига и Кубок Испании.

Думаю, что трех известных и хороших футболистов будет достаточно, чтобы команда сделала шаг вперед в следующем сезоне. Чтобы стать сильнее, «Барселоне» нужны еще два защитника и нападающий.

Знаю, клуб в не самой простой ситуации, так что президенту, Деку и самому Флику нужно будет хорошо управлять ситуацией и ответственно относиться к финансам», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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4 комментария
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Жаль только, что на трех известных и хороших футболистов нет денег
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Тогда сразу совет Лапорте
8-800-555-35-35, проще позвонить чем у кого то занимать
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Ответ wadwill13
При всём уважении к ривалдо, но сколько лет он играл в барсе? 4? Из своей почти 20 летней карьеры, но везде у него только разговоры про барсу, при чем часто он сам начинает. Хотя в некоторых клубах он провел столько же времени и может даже больше. Ю мог бы о футболе в целом поговорить хоть где то. Или о других клубах... больше лично для меня похоже что он хочет хоть где то чтобы о нем не забыли сейчас- только барса. Даже про сборную столько от него не слышу
Ну типо лучший период карьеры, золотой мяч все дела
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