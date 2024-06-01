Хвича дал «ПСЖ» согласие на подписание долгосрочного контракта. Парижане могут включить в сделку с «Наполи» своих игроков (L’Equipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия готов присоединиться к «ПСЖ».

L’Equipe утверждает, что вингер «Наполи» дал парижанам согласие на заключение долгосрочного контракта.

При этом французскому клубу еще предстоит договориться с итальянским по поводу трансфера. В «ПСЖ» говорят, что указываемая в итальянской прессе сумма (100 млн евро) не соответствует его реальной оценке. Парижане считают, что его стоимость ближе к 60 млн.

Чемпионы Франции не исключают возможности включения в сделку своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.

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15 комментариев
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ПСЖ Сафонова и Хвичи
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"Парижане считают, что его стоимость ближе к 60 млн".

Осталось убедить в этом Де Лаурентиса))))
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Ответ Max Maximus
Воспитанник нормального Динамо (тбилисского), а не московской залипушной Динамы Удачи Хвиче 💪
Ага только стругать его как игрока начали в Локомотиве , а до ума довели в Рубине
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Наполи Сафонова?
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Они же не дурные,читают аналитику от пользователей Спортса.Писали тут 60 максимум,вот и решили)
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Для Наполи, конечно, было бы кайфово развести ПСЖ на сотку и какого-нибудь Коло-Муани/Рамуша на замену Осимхену. Или, кстати, вернуть Шкрыньяра в Италию.
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Еще один выбрался из болота (Газпром Лиги) в люди
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ПСЖ ГАМАРДЖОБА
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надеюсь не перейдёт, хотелось бы видеть его в топ 4 чемпионатов
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ПСЖ Кварацхелии-Сафонова? Ну типа как комета Чурюмова-Герасименко. Хвича конечно не наш отечественный игрок, но всё же к российскому футболу имеет отношение и тут конечно "ПСЖ Сафонова" в приоритете, но Спортс, надо будет подумать если что! )
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Это гораздо лучше, чем прозябать в системе Конте
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Ответ Юрий Кечко
Ага только стругать его как игрока начали в Локомотиве , а до ума довели в Рубине
,ахахахах утка принята, давайте ещё два ПСЖ СНГ игроков затрекорлнве цены )))
Что бы не только в России зарабатывали эти паспортисты)))
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