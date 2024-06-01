Хвича дал «ПСЖ» согласие на подписание долгосрочного контракта. Парижане могут включить в сделку с «Наполи» своих игроков (L’Equipe)
Хвича Кварацхелия готов присоединиться к «ПСЖ».
L’Equipe утверждает, что вингер «Наполи» дал парижанам согласие на заключение долгосрочного контракта.
При этом французскому клубу еще предстоит договориться с итальянским по поводу трансфера. В «ПСЖ» говорят, что указываемая в итальянской прессе сумма (100 млн евро) не соответствует его реальной оценке. Парижане считают, что его стоимость ближе к 60 млн.
Чемпионы Франции не исключают возможности включения в сделку своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.
Осталось убедить в этом Де Лаурентиса))))
Что бы не только в России зарабатывали эти паспортисты)))