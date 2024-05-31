Клод Макелеле: «Мы говорим о Беллингеме, но Кроос – вот кто папочка, Джуду надо у него учиться. Тони – тренер внутри команды»

Теги Карло Анчелотти Клод Макелеле Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Клод Макелеле отметил влияние Тони Крооса на «Реал».

«Мы говорим о Беллингеме, но Кроос – вот кто папочка. Беллингему нужно учиться у этого парня, чтобы играть на действительно высоком уровне.

Я играл на этой позиции, так что кое-что о ней знаю. Кроос показывает уровень на протяжении всей карьеры, но только сейчас мы начинаем о нем говорить. Это ненормально. Мы не обсуждаем то, как сложно играть на этой позиции, проводить хорошие матчи, держать мяч, играть на партнеров.

Тони – тренер внутри команды. Анчелотти – тренер снаружи, Тони – внутри. Он был очень успешен, но также является и хорошим примером для окружающих игроков», – подчеркнул экс-хавбек «Реала».

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13 комментариев
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Большая ошибка тогда была сделано Реалом, они и сами это потом признали, то что Макелеле продали Челси, тому галактикос очень не хватило Клода чтобы выиграть ЛЧ
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Кстати, не исключайте, что через полгода Тони Кроос может возобновить карьеру года на полтора, если соскучится по футболу - пример Скоулза показателен.
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Кроос станет хорошим тренером
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Кросс - Макелеле: иди сюда, загорелинький.
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Ответ igls54
Не унижая таланта Крооса, Джуд круче - он просто слишком молод для такой зрелой игры
Не унижая таланта Джуда, ему очень далеко до Крооса, да и они немного разноплановые игроки, Тони стоароцентный контроль мяча, 99.9 точных пасов, радиоуправляемые километровые передачи, Джуд больше идет в стыки, отборы, может пронестись с мячом через всё поле, создать гол, но всё таки у него нету того, чего есть у Тони
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кроос станет хорошим тренером
Очень хотелось бы этого, но в последнее время из топовых полузащитников тренеры так себе, Лэмпард, Пирло, Хави, Джеррард..Хаби Алонсо хорошо начал, дай бог чтобы у него и в дальнейшем все хорошо пошло
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Ответ SPAIN 2010
Очень хотелось бы этого, но в последнее время из топовых полузащитников тренеры так себе, Лэмпард, Пирло, Хави, Джеррард..Хаби Алонсо хорошо начал, дай бог чтобы у него и в дальнейшем все хорошо пошло
А ведь интеллектуальная позиция. Может Алонсо прервет все это.

Гвардиола и Анчелотти были полузащитниками так-то
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Ответ SPAIN 2010
Очень хотелось бы этого, но в последнее время из топовых полузащитников тренеры так себе, Лэмпард, Пирло, Хави, Джеррард..Хаби Алонсо хорошо начал, дай бог чтобы у него и в дальнейшем все хорошо пошло
Артета с Моттой вполне неплохо прогрессируют.
Да и Хави полным провалом нельзя назвать, все таки чемпионство взял, и еще может выстрелить в клубе попроще и с не такой токсичной атмосферой.
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Комментарий удален пользователем
Не унижая таланта Крооса, Джуд круче - он просто слишком молод для такой зрелой игры
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Ответ igls54
Не унижая таланта Крооса, Джуд круче - он просто слишком молод для такой зрелой игры
Если сравнивать год к году (рождения) – безусловно. Но не покидает почему-то мысль, что будет просто Ройс на максималках. Буду рад ошибиться*
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Ответ Black Phoenix
Кстати, не исключайте, что через полгода Тони Кроос может возобновить карьеру года на полтора, если соскучится по футболу - пример Скоулза показателен.
Кроос человек слова, не думаю, что такое может произойти
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