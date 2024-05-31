Клод Макелеле: «Мы говорим о Беллингеме, но Кроос – вот кто папочка, Джуду надо у него учиться. Тони – тренер внутри команды»
Клод Макелеле отметил влияние Тони Крооса на «Реал».
«Мы говорим о Беллингеме, но Кроос – вот кто папочка. Беллингему нужно учиться у этого парня, чтобы играть на действительно высоком уровне.
Я играл на этой позиции, так что кое-что о ней знаю. Кроос показывает уровень на протяжении всей карьеры, но только сейчас мы начинаем о нем говорить. Это ненормально. Мы не обсуждаем то, как сложно играть на этой позиции, проводить хорошие матчи, держать мяч, играть на партнеров.
Тони – тренер внутри команды. Анчелотти – тренер снаружи, Тони – внутри. Он был очень успешен, но также является и хорошим примером для окружающих игроков», – подчеркнул экс-хавбек «Реала».
Гвардиола и Анчелотти были полузащитниками так-то
Да и Хави полным провалом нельзя назвать, все таки чемпионство взял, и еще может выстрелить в клубе попроще и с не такой токсичной атмосферой.