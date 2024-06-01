Обамеянг о конфликте с Артетой: «Он разнес меня, кричал: «Ты воткнул мне нож в спину, ты не можешь так поступать». Но я не ходил по барам, он знал, почему я уезжал»

Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причинах конфликта с Микелем Артетой.

После матча с «Эвертоном» в декабре 2021 года экс-форвард «Арсенала» попросил разрешения на поездку во Францию, чтобы навестить маму и привезти ее в Англию. В начале года « » уже отпускал игрока к матери из-за ее серьезной болезни.

В этот раз разрешили отправиться во Францию в среду при условии, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг. Футболист не сделал этого – он прилетел в Англию ранним утром.

Его мама перенесла инсульт несколько месяцев назад, и он был за нее обеспокоен. Однако он задержался с возвращением к тренировкам, потому что отвозил маму на приемы к врачу, из-за чего приехал утром следующего дня после того, как должен был вернуться из Франции.

«Я приехал, тренер закончил свою встречу и затем подошел и начал кричать на меня. Он разнес меня, кричал. Он сказал: «Ты воткнул мне нож в спину. Ты не можешь так поступать, учитывая все, что мы переживаем».

В тот момент я сказал себе, что не буду ему отвечать, потому что все станет еще хуже. Я не ходил по барам… Он точно знает, почему я уехал. В тот момент я не понимал, почему он меня так отчитывает», – рассказал игрок марсельского клуба для Colinterview.

В прошедшем сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром в « » (17 голов за сезон Лиги 1) и в истории Лиги Европы (34 гола за карьеру). Он был признан игроком сезона в ЛЕ, а также выиграл приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.