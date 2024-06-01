Обамеянг о конфликте с Артетой: «Он разнес меня, кричал: «Ты воткнул мне нож в спину, ты не можешь так поступать». Но я не ходил по барам, он знал, почему я уезжал»

Теги Марсель Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Здоровье Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причинах конфликта с Микелем Артетой.

После матча с «Эвертоном» в декабре 2021 года экс-форвард «Арсенала» попросил разрешения на поездку во Францию, чтобы навестить маму и привезти ее в Англию. В начале года «Арсенал» уже отпускал игрока к матери из-за ее серьезной болезни.

В этот раз Обамеянгу разрешили отправиться во Францию в среду при условии, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг. Футболист не сделал этого – он прилетел в Англию ранним утром.

Его мама перенесла инсульт несколько месяцев назад, и он был за нее обеспокоен. Однако он задержался с возвращением к тренировкам, потому что отвозил маму на приемы к врачу, из-за чего приехал утром следующего дня после того, как должен был вернуться из Франции.

«Я приехал, тренер закончил свою встречу и затем подошел и начал кричать на меня. Он разнес меня, кричал. Он сказал: «Ты воткнул мне нож в спину. Ты не можешь так поступать, учитывая все, что мы переживаем». 

В тот момент я сказал себе, что не буду ему отвечать, потому что все станет еще хуже. Я не ходил по барам… Он точно знает, почему я уехал. В тот момент я не понимал, почему он меня так отчитывает», – рассказал игрок марсельского клуба для Colinterview. 

В прошедшем сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром в «Марселе» (17 голов за сезон Лиги 1) и в истории Лиги Европы (34 гола за карьеру). Он был признан игроком сезона в ЛЕ, а также выиграл приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.

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20 комментариев
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Ответ Balt
Ну тут Артета повёл себя как козлина конечно. Он же знал причину его задержки. Мерзость.
В таких историях нужно 2 стороны услышать
+28
-6
+22
Ответ Unwar25
Странное поведение от Артеты. Никакой футбол и команда в данной ситуации не могли быть важнее ситуации Аубы. Вместо того, чтобы сплотить команду вокруг ситуации, он решил сделать наоборот
Наверное, решил утвердиться за счет ветерана. Молодые тренеры порой так делают.
+11
-3
+8
Странное поведение от Артеты. Никакой футбол и команда в данной ситуации не могли быть важнее ситуации Аубы. Вместо того, чтобы сплотить команду вокруг ситуации, он решил сделать наоборот
+11
-5
+6
Ну тут Артета повёл себя как козлина конечно. Он же знал причину его задержки. Мерзость.
+19
-14
+5
Да ладно всем хорошо
И арсенал стал сильнее
И у Аубы вторая молодость
+7
-4
+3
Мама и футбол. А ктобы выбрал футбол. Артета странный( мягко говоря)
+3
-1
+2
Ответ Клименко
В таких историях нужно 2 стороны услышать
Очень верно. То говорит, что пил постоянно в то время, а тут из Артеты монстра какого-то сделал. Хотелось бы услышать версию Артеты.
+3
-1
+2
Ответ Фут.Боль
Очень верно. То говорит, что пил постоянно в то время, а тут из Артеты монстра какого-то сделал. Хотелось бы услышать версию Артеты.
Артета не быдло, чтобы зарубаться в соцсетях.
Он скорее промолчит, хотя правда на 99% за ним
+4
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+1
Ответ Игорь Новиков
Наверное, решил утвердиться за счет ветерана. Молодые тренеры порой так делают.
У Моуриньо раньше это была одна из любимых тем)
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Ответ Пацанчик реальный
У Моуриньо раньше это была одна из любимых тем)
никогда в жизни . моур если и травил кого-то ,то проверенных бойцов,при этом ,быв всегда за них горой перед внешним миров. моура сюда приплетать не надо. где моур а где артета?
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А ты по барам, в пьяном угаре
Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том
Как мы гуляли по тротуарам
Мокрым и старым, утром под дождём босиком
По барам, я твоя кара
Я твоя карма, ты найдёшь в толпе мой типаж
Ты подкатил, и она запала
Но это вновь не я, а мираж

😆😆
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Ну если это так, то Артета в тот момент в лучшем случае был конкретно не в себе. Вроде эпизодов совсем уж неадекватного поведения за ним не наблюдалось.
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Ответ Balt
Ну тут Артета повёл себя как козлина конечно. Он же знал причину его задержки. Мерзость.
Версия Обамеянга, мягко говоря, далека от правды. Истории с опозданием предшествовали другие опоздания, появления в тех самых барах, куда он якобы не ходил. На момент, когда он рассказывал про маму, он нарушил правила уже несколько раз. Естественно, никому уже не было интересно, что у него там случилось - он буквально подставлял клуб, будучи капитаном. Только после этого его фактически отчислили из команды. И очень показательно, что вообще никто за него тогда не вступился, включая кореша Ляказетта
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Ответ адекватное мнение
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А при чем тут Эмери, умник?
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