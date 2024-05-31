Робсон о «Спартаке» и 5-м месте: «Грустно. Не вижу изюминки, игра поблекла. Клуб был бесспорным лидером российского футбола. Сейчас «Зенит» диктует моду в РПЛ»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Илья Цымбаларь Луис Перейра Робсон Футбол

Луис Робсон считает, что в «Спартаке» нет игроков высокого уровня, как раньше.

– «Спартак» финишировал в чемпионате России всего лишь пятым. Как вы оцените такой итог?

– Что сказать? Грустно. Раньше «Спартак» был бесспорным лидером российского футбола и из года в год бился только за золото. Но времена меняются, и в последние годы моду в РПЛ диктует «Зенит» с моими соотечественниками в составе.

Мне издалека трудно судить об истинных причинах спартаковских неудач. Надо находиться в самой команде или рядом с ней, чтобы делать глубокие, аргументированные выводы. Но пятое место в любом случае не красит «Спартак».

Если сравнивать нынешнюю команду с той, что была при мне, на рубеже веков, могу сказать, что наша была намного ярче и мастеровитее. В ней были исполнители высочайшего класса – такие, как Цымбаларь, Аленичев, Тихонов, Титов… Сейчас таких и близко нет.

Ну, и сама игра поблекла. В нынешнем «Спартаке» не вижу изюминки, ничего фирменного, особенного, что отличало бы его от других клубов, – сказал экс-форвард «Спартака».

Луис Робсон выступал в составе «Спартака» с 1997 по 2001 год и 5 раз становился чемпионом России. 

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8 комментариев
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Олег Иванович, почему вы всегда выпускаете в старте Робсона, ведь он не забивной форвард!?:
Да потому что, он быстрее всех в команде, выносливее всех, лучше всех играет головой и отлично открывается, и все вопросы почему он не получает пасы к полузащитникам))))
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+4
да 5 место за счастье с такой игрой..
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Ответ Амин Чич
Олег Иванович, почему вы всегда выпускаете в старте Робсона, ведь он не забивной форвард!?: Да потому что, он быстрее всех в команде, выносливее всех, лучше всех играет головой и отлично открывается, и все вопросы почему он не получает пасы к полузащитникам))))
потому что по мячу часто попасть не мог, а когда попадал, то мазал по воротам
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Ответ pav11k
Неужели он следит за РПЛ?
Ну, что за вопрос)))!? А ты бы не следил за клубом в котором провел всю свою сознательную карьеру!?)))
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Робсон остался верен Спартаку и сейчас торгует мясом в Бразилии ))) и это не шутка
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Ответ Юрий Кечко
Робсон остался верен Спартаку и сейчас торгует мясом в Бразилии ))) и это не шутка
Да верно, видели этот ролик
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