Робсон о «Спартаке» и 5-м месте: «Грустно. Не вижу изюминки, игра поблекла. Клуб был бесспорным лидером российского футбола. Сейчас «Зенит» диктует моду в РПЛ»

Луис Робсон считает, что в «Спартаке» нет игроков высокого уровня, как раньше.

– «Спартак» финишировал в чемпионате России всего лишь пятым. Как вы оцените такой итог?

– Что сказать? Грустно. Раньше «Спартак» был бесспорным лидером российского футбола и из года в год бился только за золото. Но времена меняются, и в последние годы моду в диктует « » с моими соотечественниками в составе.

Мне издалека трудно судить об истинных причинах спартаковских неудач. Надо находиться в самой команде или рядом с ней, чтобы делать глубокие, аргументированные выводы. Но пятое место в любом случае не красит «Спартак».

Если сравнивать нынешнюю команду с той, что была при мне, на рубеже веков, могу сказать, что наша была намного ярче и мастеровитее. В ней были исполнители высочайшего класса – такие, как , Аленичев, , Титов… Сейчас таких и близко нет.

Ну, и сама игра поблекла. В нынешнем «Спартаке» не вижу изюминки, ничего фирменного, особенного, что отличало бы его от других клубов, – сказал экс-форвард «Спартака».

Луис Робсон выступал в составе « » с 1997 по 2001 год и 5 раз становился чемпионом России.