Робсон о «Спартаке» и 5-м месте: «Грустно. Не вижу изюминки, игра поблекла. Клуб был бесспорным лидером российского футбола. Сейчас «Зенит» диктует моду в РПЛ»
Луис Робсон считает, что в «Спартаке» нет игроков высокого уровня, как раньше.
– «Спартак» финишировал в чемпионате России всего лишь пятым. Как вы оцените такой итог?
– Что сказать? Грустно. Раньше «Спартак» был бесспорным лидером российского футбола и из года в год бился только за золото. Но времена меняются, и в последние годы моду в РПЛ диктует «Зенит» с моими соотечественниками в составе.
Мне издалека трудно судить об истинных причинах спартаковских неудач. Надо находиться в самой команде или рядом с ней, чтобы делать глубокие, аргументированные выводы. Но пятое место в любом случае не красит «Спартак».
Если сравнивать нынешнюю команду с той, что была при мне, на рубеже веков, могу сказать, что наша была намного ярче и мастеровитее. В ней были исполнители высочайшего класса – такие, как Цымбаларь, Аленичев, Тихонов, Титов… Сейчас таких и близко нет.
Ну, и сама игра поблекла. В нынешнем «Спартаке» не вижу изюминки, ничего фирменного, особенного, что отличало бы его от других клубов, – сказал экс-форвард «Спартака».
Луис Робсон выступал в составе «Спартака» с 1997 по 2001 год и 5 раз становился чемпионом России.
Да потому что, он быстрее всех в команде, выносливее всех, лучше всех играет головой и отлично открывается, и все вопросы почему он не получает пасы к полузащитникам))))