Представитель Шунина: «Антон хотел бы продолжить карьеру в «Динамо», предложений о продлении контракта не было. О завершении карьеры речи не идет»
Представитель Антона Шунина заявила, что вратарь не хочет уходить из «Динамо».
«Предложений о продлении контракта от «Динамо» не было. Информация в медиа о том, что Антон уже отклонял офферы клуба, не соответствует действительности. Знаю, что была договоренность о встрече с руководством еще по ходу сезона, но пока она так и не состоялась.
Конечно, Антон хотел бы продолжить карьеру в родном клубе. «Динамо» остается для него главным приоритетом, как это было все 17 лет его футбольной карьеры.
Сейчас Антон в отпуске. Если предложения так и не поступит, после возвращения будет рассматривать другие варианты. Он провел стабильный и ровный сезон, со здоровьем у него все в порядке.
Желание играть тоже есть. О завершении карьеры сейчас речи не идет», – сказала представитель голкипера «Динамо» Дарья Арсланова.
Действующий контракт 37-летнего вратаря с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ голкипер принял участие в 15 матчах и пропустил 20 голов.