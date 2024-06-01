Кафу: «Анчелотти феноменален как тренер и как человек и внушает спокойствие своим игрокам»
Кафу объяснил, почему будет болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов.
Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
«В «Реале» много бразильцев, а также Анчелотти. Он феноменален как тренер и как человек. Надеемся, что он найдет правильный путь к победе [в финале ЛЧ].
Он всегда очень спокоен. Готовится к матчу, как и все остальные. Думаю, он скажет игрокам делать то, что они всегда делали. Он внушает спокойствие своим игрокам», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.