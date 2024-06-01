Кафу: «Анчелотти феноменален как тренер и как человек и внушает спокойствие своим игрокам»

Теги Боруссия Дортмунд Кафу Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кафу объяснил, почему будет болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

«В «Реале» много бразильцев, а также Анчелотти. Он феноменален как тренер и как человек. Надеемся, что он найдет правильный путь к победе [в финале ЛЧ].

Он всегда очень спокоен. Готовится к матчу, как и все остальные. Думаю, он скажет игрокам делать то, что они всегда делали. Он внушает спокойствие своим игрокам», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.

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3 комментария
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Одна бровь чего стоит, Дейнерис позавидовала бы)
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Слишком тебя успокоил на Риасоре в 2004.
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Единственный наверное тренер у кого нет хейтеров
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