Кафу: «Анчелотти феноменален как тренер и как человек и внушает спокойствие своим игрокам»

Кафу объяснил, почему будет болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

«В « » много бразильцев, а также . Он феноменален как тренер и как человек. Надеемся, что он найдет правильный путь к победе [в финале ЛЧ].

Он всегда очень спокоен. Готовится к матчу, как и все остальные. Думаю, он скажет игрокам делать то, что они всегда делали. Он внушает спокойствие своим игрокам», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.