Лучшее из Кубка России: гол Давилы через себя, две пятки «Акрона» и роковой мяч «Спартаку»
Кубок России близится к завершению. Впереди – главный матч: Суперфинал, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Перед важнейшим матчем турнира важно освежить память и вспомнить важнейшие моменты ранних этапов Кубка России.
Илья Васильев выделил главные моменты, которые вы сможете заценить в обзорах матчей на RUTUBE.
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Вспомним гол «Химок»: именно он прибил Ивича в «Краснодаре»
Одна из главных весенних тем – увольнение Владимира Ивича из «Краснодара». У серба были проблемы из-за осенних неудач и заваленного рестарта, а выезд в Химки стал последней каплей.
«Химки» открыли счет с пенальти, а затем удвоили счет после классной комбинации и серии ошибок защитников. Во-первых, нападающие поймали Кайо и Георгия Арутюняна в одной точке. Во-вторых, пятка Руденко – хладнокровный космос. В-третьих, выделяется классный рывок Олега Исаенко: вспорол оборону и обхитрил Виктора Са с Александром Эктовым.
«Балтика» вышла в финал благодаря голу Андраде
«Балтика» очень красиво забивала «Ахмату» (4:1): силовая комбинация после стандарта с голом Анхело Энрикеса, дерзкий удар Тамерлана Мусаева в дальний после дриблинга и шикарный обводящий удар в девятку Гедеона Гузины.
Но главный гол – серия ошибок «Спартака» (1:0), позволившая вместе с сэйвами Евгения Латышонка пройти в Суперфинал Кубка России.
Все началось с не очень удачно разыгранного углового: подача не получилась, Кристофер Мартинс вынес. Но «Балтика» забрала отскок, а оборона «Спартака» раздергалась так, что Кевин Андраде и Кирилл Капленко остались против Руслана Литвинова. Кросс подобрал Виталий Лисакович, а Андраде замкнул в дальний угол.
Гол Педро «Спартаку» – комбинационный шедевр
Второй тайм Педро против «Спартака» (2:1) – один из лучших перформансов весны, позволивший «Зениту» добраться до Суперфинала Кубка России. Педро вообще-то взорвал в первой половине игры, накрутив четверых и зарядив в штангу, а уже во второй хладнокровно реализовал два момента.
Второй удар – победный. «Зенит» наказал «Спартак» за прессинг: особенно хорош Страхиня Эракович, улетевший от Антона Зиньковского, еще Педро помог комбинационный треугольник Мостовой – Клаудиньо – Вендел.
В итоге 18-летний бразилец выдержал расстояние от Романа Зобнина, сместился правее и обвел Александра Селихова.
«Зенит» в том числе и благодаря голу Педро сыграет в Суперфинале Кубка России с «Балтикой». Смотрите трансляцию этого матча на RUTUBE.
Изящный гол «Акрона» с двумя пятками
Много красоты и в Пути регионов. «Акрон» – среди главных поставщиков интересных голов. Например, эффектно раскатал «Рязань» (6:1): несколько комбинационных мячей, где главный хайлайт – пятка Владислава Галкина перед пятым точным ударом Андреса Понсе.
Но самый завирусившийся момент – гол «Шиннику» (3:0). Здесь тоже понадобилась пятка Никиты Глушкова для захода в штрафную, а вторая элегантная пятка – скидка под удар Погосову, после чего Артем мощно воткнул в дальнюю девятку.
Удар Давилы через себя – сочетание элегантности и важности
Это один из самых сложных сезонов в карьере Владимира Федотова: летом ЦСКА с трудом набирал игроков, осенью преследовали травмы, а весной команда была нестабильной, хотя обычно его клубы прогрессируют после зимнего перерыва.
Зато ЦСКА успешно сыграл в Кубке: вышел в финал Пути РПЛ и практически выключил «Зенит» (проиграл по пенальти).
Перед «Зенитом» ЦСКА встречался с «Балтикой» (1:0). ЦСКА выиграл тяжелый матч в Калининграде благодаря волшебству Давилы: Иван Обляков запорол атаку хлипким ударом, но Виктор подкараулил отскок, моментально скоординировался и выстрелил в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота.
«Балтика» все же пришла в Суперфинал Кубка России. Трансляцию матча вы можете посмотреть на RUTUBE.
Севикян – блестящий. Один из лучших осенью
Эдуард Севикян – лидер осеннего «Пари НН». Восхищал поиском свободных зон, атакующей магией и дальними ударами. Эстетика РПЛ перенеслась и на Кубок: в яркой контратаке забил «Динамо» в Нижнем (1:1) и классно пробросил между ног Хорхе Карраскалю в в ответном (1:2).
Но самый красивый гол – в культовом матче со «Спартаком» (4:5). Все в стиле Севикяна: получил мяч, спустился в свободную зону, после чего подготовил удар и зарядил в дальнюю штангу не смещаясь с Алексисом Дуарте.
Ядерный дриблинг Нгамале против «Спартака»
Муми Нгамале рулит не только на последних минутах РПЛ, но и в Кубке России.
«Спартак» и «Динамо» обменялись яркими победами в групповом этапе Кубке России. Один из самых красивых голов противостояния – как раз у Нгамале в проигранном матче.
Две детали: первая – дриблинг против Мартинса, он шикарно ускользнул в бровку; вторая – удар в дальний мимо Никиты Чернова и Александра Максименко с висящим на ногах Мартинса. Нгамале вычерпывал мяч из-под себя, но все прострелил в угол.
Шеттине в соло разогнал контратаку с ударом в девятку
Проход Шеттине – один из лучших голов сезона в России. Визуально все просто: промчался через все поле и зарядил в девятку.
Но класс в динамичности эпизода: Гильерме подхватил мяч у себя дома, убежал от Даниила Уткина, ушел от подката Романа Акбашева, увидел слева мешающего Андрея Ланговича, после чего сместился в более свободное пространство и неотразимо хлопнул в верхний угол.
Фото: RUTUBE
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