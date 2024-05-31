Деку хочет включать в новые контракты некоторых игроков пункт, при котором «Барса» может расторгнуть соглашение, если не зарегистрирует футболиста до 12 августа
Деку может включать в контракты некоторых игроков «Барсы» специальный пункт.
Как сообщает Barça Universal со ссылкой на журналистку Лайу Тудель Прадес, спортивный директор каталонцев, предлагая продлить сотрудничество, намерен включать в контракты некоторых игроков пункт.
Пункт гласит, что если «Барса» не сможет зарегистрировать футболиста до 12 августа, то у нее появляется право расторгнуть контракт без каких-либо юридических или финансовых последствий.
В частности, контракт с такой опцией предложили Серджи Роберто. Из-за этого он больше не уверен, что хочет продлить сотрудничество.
Хотя конкретно это решение у меня негатива не вызывает
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