Деку хочет включать в новые контракты некоторых игроков пункт, при котором «Барса» может расторгнуть соглашение, если не зарегистрирует футболиста до 12 августа

Теги Барселона Деку Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Деку может включать в контракты некоторых игроков «Барсы» специальный пункт.

Как сообщает Barça Universal со ссылкой на журналистку Лайу Тудель Прадес, спортивный директор каталонцев, предлагая продлить сотрудничество, намерен включать в контракты некоторых игроков пункт.

Пункт гласит, что если «Барса» не сможет зарегистрировать футболиста до 12 августа, то у нее появляется право расторгнуть контракт без каких-либо юридических или финансовых последствий.

В частности, контракт с такой опцией предложили Серджи Роберто. Из-за этого он больше не уверен, что хочет продлить сотрудничество.

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27 комментариев
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Больше чем клуб
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Больше чем клуб
здравствуйте, мы хотим чтобы вы играли у нас. отклоняйте все предложения и подписывайте контракт. но если мы вас заявить не сможем, мы вас выгоняем с позором и вы платите неустойку 🤣
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Позорище какое-то.
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Понятно, что любой работодатель в первую очередь защищает свои интересы, но это уже наглость. Никто не будет играть потом за эмблему клуба
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Деку еще тот специалист, у него хоть образование есть какое-то, или его брали на должность по лекалам Мостового - в футбол играл, значит подходишь!
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Ответ Влад Аронофски
здравствуйте, мы хотим чтобы вы играли у нас. отклоняйте все предложения и подписывайте контракт. но если мы вас заявить не сможем, мы вас выгоняем с позором и вы платите неустойку 🤣
И в конце, извините за пропущенную предсезоонку с будущим клубом)
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Только дурачек согласится на такие условия
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Ниже уже понять репутацию клуба некуда
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они надеются на лёгкие переговоры с агентами из-за этого пункта при подписании?))
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Кто в здравом уме еще хочет пойти в Барсу? У них нет денег даже на нового тренера, который им показывал мастер класс
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Футболисты сломя голову понеслись подписывать такие контракты... А потом Лапорта проснулся.
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Как можно было променять Алемани на Деку?

Хотя конкретно это решение у меня негатива не вызывает
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когда достигли дна но ниже постучали, это апогей творящегося в Барселоне абсурда
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Рычаги подлости.
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Какое же днище
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Дурак это Деку!!! Чем Мендеш так привязал Лапорту, что непонятные дела творит? Из большого клуба сделали цырк Шапито… С каждым днём теряю веру в Лапорте. Он не тот человек, который вытащит клуб из дерьма, в которую Руководство сама и затащила Барсу. Какая разница как зовут руководителя, все они в одном котле крутятся и все всё знают….
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"Мы договорились на 5 лямов евро за сезон, но только если в июле в Барселоне пойдёт снег".
Читайте мелкий шрифт, когда работаете с Лапортой и Деку.
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sports что,специально выкладывает каждые 5 минут, все эти схожие как под копирку посты? чтобы потом ржать над комментариями всей школоты на ветке?
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Пункт «играть за еду» забыл упомянуть
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Деку там сейчас на придумает. Из великого клуба делают какое-то посмешище.
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На следующей неделе - Барселона объявила об уходе Ханси Флика. Клуб и тренер не сошлись во взглядах на зарегистрирование игроков.
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Ответ Vlad Zhadejko
Как можно было променять Алемани на Деку? Хотя конкретно это решение у меня негатива не вызывает
А уже прошел слушок, что Лапорта хочет вернуть Алемани
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Ответ bat90
Понятно, что любой работодатель в первую очередь защищает свои интересы, но это уже наглость. Никто не будет играть потом за эмблему клуба
Месси за эмблему не играл, а они этого хотят от других
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