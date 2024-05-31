Семак о Кубке: «Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Если начинаешь по одним правилам, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Балтика Fan ID Футбол

Сергей Семак высказался о регламенте Фонбет Кубка России.

В суперфинале «Зенит» сыграет с «Балтикой» 2 июня.

– Сергей Богданович, как вам формула Кубка, второй сезон уже прошел. И «Балтика» проигрывала, и «Зенит» уступал по ходу. Некоторые видят в этом несоответствие кубковым идеалам, но все равно продолжают борьбу. Нужно ли что-то изменить?

– Что касается моего мнения, то поскольку есть желание заполнить количеством матчей турнир...

На групповом этапе понятно, команды борются. Но когда идет стадия навылет и команды вылетают и получают второй шанс, это не совсем спортивный принцип. Тем более, когда тот же ЦСКА вылетает, но уже не получает шанса, тоже достаточно странно.

Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Тоже вопрос. Если ты начинаешь по одним правилам турнир, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же правилам, поскольку на протяжении всего этого пути болельщики и фанаты поддерживали, а в финале этого турнира не смогут поддержать нас.

Нюансы есть, каждый год над Кубком работают, что-то дорабатывают, какие-то аспекты. Но те аспекты, о которых я упомянул, достаточно спорные.

Наше дело – играть в футбол, стараться побеждать. Дело руководителей – думать, как играть и по какому сценарию, – сказал тренер «Зенита».

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16 комментариев
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Странный турнир со странными правилами. Нелогичный,неспортивный , и с антифанатским финалом
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Ждём пустой стадион на этом суперпуперфинале кубка, как очередной камень в огород Fan ID 😎
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Прав Богданыч: дураков не сеют, не пашут - они сами родятся
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Богданыч внезапно базу выдал. Деликатно, как он умеет. Респект
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1938 год, финал Кубка СССР, стадион Динамо, Москва. Спартак - Электрик. 80 000 зрителей... И никаких фануйди. Как теперь такое возможно? И Кубок превратился в балаган, и зрителей никогда столько не будет.
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Еще бы вопрос Семаку - в чем смысл фанайди вообще, если до финала можно было, да и остальные игры проходят спокойно ?
Хотя.., при чем тут Семак..
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Стоит задавать вопрос зачем в принципе нужен фанайди, если на кубке без него не происходит ничего такого, о чем тут старательно расписывали защитники куаркода))
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Хорошо, снова проведут предыдущие матчи с фан-уйди.
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А вдруг на трибуне один фрик в кокошнике не поделит с другим фриком в кокошнике хот-дог?😁
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Серёжа, аккуратней, иначе в инагенты попадёшь
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Ответ CoMoBo3
Ждём пустой стадион на этом суперпуперфинале кубка, как очередной камень в огород Fan ID 😎
Если узнают о таком дадут заднюю
И с барского плеча таки разрешат без фанайди))
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Ответ CoMoBo3
Ждём пустой стадион на этом суперпуперфинале кубка, как очередной камень в огород Fan ID 😎
Да, в прошлом году уже видели пустые Лужники на финале
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