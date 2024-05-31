«Вест Хэм» близок к покупке Гильерме у «Палмейраса». За вингера, интересовавшего ЦСКА, дают 30 млн евро и 20% при перепродаже

Теги ЦСКА Палмейрас высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Фабрицио Романо Луиш Гильерме Футбол

Луиш Гильерме близок к переходу в «Вест Хэм».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб направил «Палмейрасу» официальное предложение: 30 млн евро плюс 20% при перепродаже.

Переговоры находятся на заключительном этапе и в ближайшее время должны быть завершены.

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему вингеру проявляет ЦСКА.

В 2024 году Гильерме провел в высшей лиге Бразилии 4 матча и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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м-да, пустая трата денег, парень вообще ничего не показывает, а за него 30 миллионов платят. Не заиграет. Как будто в фильме Гол ВХ делает, нашли не понятно кого, надеются, что выстрелит, а в АПЛ сделать это невероятно трудно же.
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Ну тут тогда без шансов для ЦСКА
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ЦСКА может только интересоваться,не более.
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Ценники просто дикие пошли на бразильских малолеток, Реал попал в цель с Винисиусом и Родриго, но на каждого Винисиуса есть свой Рейньер, а это 35 млн, выкинутые на ветер. Риски огромные, за 30 млн можно купить игрока, уже обкатанного в топ-лигах Европы, с опытом. А тут просто кот в мешке очередной.
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