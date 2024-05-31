«Вест Хэм» близок к покупке Гильерме у «Палмейраса». За вингера, интересовавшего ЦСКА, дают 30 млн евро и 20% при перепродаже
Луиш Гильерме близок к переходу в «Вест Хэм».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб направил «Палмейрасу» официальное предложение: 30 млн евро плюс 20% при перепродаже.
Переговоры находятся на заключительном этапе и в ближайшее время должны быть завершены.
Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему вингеру проявляет ЦСКА.
В 2024 году Гильерме провел в высшей лиге Бразилии 4 матча и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.