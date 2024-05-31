«Вест Хэм» близок к покупке Гильерме у «Палмейраса». За вингера, интересовавшего ЦСКА, дают 30 млн евро и 20% при перепродаже

Луиш Гильерме близок к переходу в «Вест Хэм».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб направил « » официальное предложение: 30 млн евро плюс 20% при перепродаже.

Переговоры находятся на заключительном этапе и в ближайшее время должны быть завершены.

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему вингеру проявляет .

В 2024 году провел в высшей лиге Бразилии 4 матча и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.