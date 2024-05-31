Сотрудница «Бернли» лайкнула исламофобские посты о конфликте Израиля и Палестины – на нее пожаловались в FA

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Сотрудница «Бернли» лайкала исламофобские посты в социальных сетях.

Футбольная ассоциация Англии вынесла предупреждение консультанту по уходу за игроками «Бернли» после того, как она лайкнула несколько исламофобских постов в социальных сетях.

Лора Вулф ставила лайки под публикациями о конфликте Израиля и Палестины в социальных сетях. Она работает в «Бернли» по внешнему контракту в качестве консультанта по уходу за игроками и поддерживала тесные рабочие отношения с Винсентом Компани и игроками первой команды.

После жалобы на действия сотрудницы Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла официальное предупреждение, но девушке не было предъявлено никаких обвинений, и дело не было передано на рассмотрение Независимой комиссии по регулированию.

В своем заявлении организация по борьбе с расизмом Kick It Out подтвердила, что передала сообщения в FA, и призвала всех быть осторожными в социальных сетях при публикации и репосте новостей о продолжающемся конфликте в Израиле и Газе.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 34 000 палестинцев.

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18 комментариев
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И есть же такие поехавшие, которые следят за лайками даже не футболистов клубов, а всяких консультантов/поваров/уборщиков. Абы нажаловаться потом. Хотя это больше уже на маниакальное преследование похоже.
+21
-2
+19
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И есть же такие поехавшие, которые следят за лайками даже не футболистов клубов, а всяких консультантов/поваров/уборщиков. Абы нажаловаться потом. Хотя это больше уже на маниакальное преследование похоже.
18-летний парень написал 4227 доносов за год

Никлас Маттеи из Германии ездит на велосипеде, фиксирует каждое нарушение. Он не щадит даже стражей порядка. За 2023 он написал 4 227 доносов на общую сумму €140 000, в своем родном городе он донес на 8% жителей.

Это болезнь такая.
+13
0
+13
Ответ kokakoka
18-летний парень написал 4227 доносов за год Никлас Маттеи из Германии ездит на велосипеде, фиксирует каждое нарушение. Он не щадит даже стражей порядка. За 2023 он написал 4 227 доносов на общую сумму €140 000, в своем родном городе он донес на 8% жителей. Это болезнь такая.
Представляю как его любят в родном городе.
+8
0
+8
если бы лайкнула в обратную сторону, уволили с работы за антисемитизм)
+3
-1
+2
слониха! такую бы жену По... всем спортсовчанам! 🦣
+3
-1
+2
Все правильно делала. Кто из пацифистов, за мир во всем мире и готовые проникнуться реальным правоверным исламом, добро пожаловать в каналы "Многонационал" или "Мигранты - все как есть" в телеге. И это только в России. А че там в этих обезьяньих Газах творится одному Будде известно
+6
-4
+2
Ответ kokakoka
18-летний парень написал 4227 доносов за год Никлас Маттеи из Германии ездит на велосипеде, фиксирует каждое нарушение. Он не щадит даже стражей порядка. За 2023 он написал 4 227 доносов на общую сумму €140 000, в своем родном городе он донес на 8% жителей. Это болезнь такая.
Фигассе) в среднем по 11 доносов в день целый год строчить)
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Браво женщине.
+6
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Новость достойная спортса.
+1
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Странно, женщин разве можно обвинять? 🤔
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Ответ Арман Мартиросян
Представляю как его любят в родном городе.
Обожают просто 😂
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Фигассе) в среднем по 11 доносов в день целый год строчить)
Видео про него тоже есть https://www.ntv.ru/video/2314426?from=native_zen
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Срочно сделать каминг аут , иначе заклюют
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Ответ Арман Мартиросян
Представляю как его любят в родном городе.
уже глянул видео, он не только жителей, но и полицию уже задолбал)
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