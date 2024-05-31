Сотрудница «Бернли» лайкнула исламофобские посты о конфликте Израиля и Палестины – на нее пожаловались в FA
Сотрудница «Бернли» лайкала исламофобские посты в социальных сетях.
Футбольная ассоциация Англии вынесла предупреждение консультанту по уходу за игроками «Бернли» после того, как она лайкнула несколько исламофобских постов в социальных сетях.
Лора Вулф ставила лайки под публикациями о конфликте Израиля и Палестины в социальных сетях. Она работает в «Бернли» по внешнему контракту в качестве консультанта по уходу за игроками и поддерживала тесные рабочие отношения с Винсентом Компани и игроками первой команды.
После жалобы на действия сотрудницы Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла официальное предупреждение, но девушке не было предъявлено никаких обвинений, и дело не было передано на рассмотрение Независимой комиссии по регулированию.
В своем заявлении организация по борьбе с расизмом Kick It Out подтвердила, что передала сообщения в FA, и призвала всех быть осторожными в социальных сетях при публикации и репосте новостей о продолжающемся конфликте в Израиле и Газе.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 34 000 палестинцев.
Никлас Маттеи из Германии ездит на велосипеде, фиксирует каждое нарушение. Он не щадит даже стражей порядка. За 2023 он написал 4 227 доносов на общую сумму €140 000, в своем родном городе он донес на 8% жителей.
Это болезнь такая.