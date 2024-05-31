Сотрудница «Бернли» лайкнула исламофобские посты о конфликте Израиля и Палестины – на нее пожаловались в FA

Сотрудница «Бернли» лайкала исламофобские посты в социальных сетях.

Футбольная ассоциация Англии вынесла предупреждение консультанту по уходу за игроками « » после того, как она лайкнула несколько исламофобских постов в социальных сетях.

Лора Вулф ставила лайки под публикациями о конфликте Израиля и Палестины в социальных сетях. Она работает в «Бернли» по внешнему контракту в качестве консультанта по уходу за игроками и поддерживала тесные рабочие отношения с Винсентом Компани и игроками первой команды.

После жалобы на действия сотрудницы (FA) вынесла официальное предупреждение, но девушке не было предъявлено никаких обвинений, и дело не было передано на рассмотрение Независимой комиссии по регулированию.

В своем заявлении организация по борьбе с расизмом Kick It Out подтвердила, что передала сообщения в FA, и призвала всех быть осторожными в социальных сетях при публикации и репосте новостей о продолжающемся конфликте в Израиле и Газе.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 34 000 палестинцев.