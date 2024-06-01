Денис Глушаков: «Продолжаю карьеру. Хотите списать? Я вам объявлю, когда закончу»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков падел Футбол

Денис Глушаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

Глушаков ранее поучаствовал в турнире по паделу Bandeja Cup.

«Во-первых, сейчас у меня отпуск. Во-вторых, я очень тяжело переболел. Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами.

В «Урарту» доиграл сезон и уехал. У нас была договоренность до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате.

Само собой, продолжаю карьеру. Хотите списать? (смеется) Я вам объявлю, когда закончу. Есть ли какие-то варианты продолжения карьеры? Нет, сейчас в падел играю», – сказал 37-летний экс-капитан «Спартака».

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4 комментария
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Тот мем- да Боже мой, всем ## ### (все равно)
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Глушаку надо было заканчивать сразу после чемпионства в Спартаке. Почет и уважение было бы.
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