Денис Глушаков: «Продолжаю карьеру. Хотите списать? Я вам объявлю, когда закончу»

Денис Глушаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

Глушаков ранее поучаствовал в турнире по паделу Bandeja Cup.

«Во-первых, сейчас у меня отпуск. Во-вторых, я очень тяжело переболел. Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами.

В «Урарту» доиграл сезон и уехал. У нас была договоренность до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате.

Само собой, продолжаю карьеру. Хотите списать? (смеется) Я вам объявлю, когда закончу. Есть ли какие-то варианты продолжения карьеры? Нет, сейчас в падел играю», – сказал 37-летний экс-капитан «Спартака».