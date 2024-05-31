Игроки ставропольского и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в конце матча. Судья показал 7 красных карточек

Теги происшествия судьи Вторая лига Б Динамо Ставрополь Динамо Махачкала Футбол

Игроки ставропольского «Динамо» и «Динамо Махачкала-2» устроили массовую драку.

Случилось это в конце матча 11-го тура LEON Второй лиги (Дивизион «Б»).

На 87-й минуте игрок ставропольской команды жестко сыграл в подкате против соперника. В результате между игроками завязалась массовая драка, некоторые футболисты били друг друга кулаками в голову и ногами по телу.

Всего по итогам драки судья показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты в неравных составах – восемь на семь. Матч завершился победой «Динамо» из Ставрополя со счетом 3:2.

13 комментариев
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Они хоть знают, что в футбол играют?
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Комментарий тренера махачкалинцев: "Да все по кайфу было, пока этот чорт не посмотрел на Джалика вот так вот короче. Джалик спросил его, чего смотрит вот так вот короче как чорт. А тот как чорт короче стоит не понимает. Джалик дал ему короче. Тот чего-то упал как чорт, непонятно. Это короче провокация, мы будем жаловаться! Пускай этот чорт приходит извиняться, мы тоже одни придем, короче!"
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Дорогой Sports. У вас ошибка. Сначала была стычка на поле. Две красных карточки выдал судья. Затем удаленный игрок гостей зачем-то подошел к удаленному игроку хозяев. У скамеек началась массовая драка. Судья по ее итогам удалил 5 игроков, один из которых был запасной. Соответственно, на поле осталось 9Х7. Игра возобновилась и вторую желтую получил игрок хозяев. Итого: 8 КК.
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Махачкала устроила махач.
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вот тебе и ПСЖ...
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"Ребятам вдвоем очень тяжело будет"
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Скоро на полях рпл))
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Махачкала же, кто то удивлен? Не религия конечно не при чем, мусульмане это очень добрые и отзывчивые люди а это скорее исключение из правил чем система!))))
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Ставропольцы очень агрессивные.
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Ответ Омичёв
Они хоть знают, что в футбол играют?
думаешь знают?!
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