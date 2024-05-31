Игроки ставропольского и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в конце матча. Судья показал 7 красных карточек

Игроки ставропольского «Динамо» и «Динамо Махачкала-2» устроили массовую драку.

Случилось это в конце матча 11-го тура LEON Второй лиги (Дивизион «Б»).

На 87-й минуте игрок ставропольской команды жестко сыграл в подкате против соперника. В результате между игроками завязалась массовая драка, некоторые футболисты били друг друга кулаками в голову и ногами по телу.

Всего по итогам драки судья показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты в неравных составах – восемь на семь. Матч завершился победой «Динамо» из Ставрополя со счетом 3:2.