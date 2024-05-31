Директор саудовской лиги об уходе Хендерсона: «Никакого вреда для нас. У Джордана была идея, как завершить карьеру, но он почувствовал, что не сможет достичь этого здесь, возможно»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Майкл Эменало Футбол

Майкл Эменало высказался об уходе Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака».

Английский полузащитник перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» летом 2023 года за 12 миллионов фунтов. В январе он расторг контракт с саудовским клубом и присоединился к «Аяксу».

Позже Хендерсон назвал ошибкой переход в чемпионат Саудовской Аравии. 

«Никакого вреда для лиги. Это было неприятно на личном уровне, потому что это человек, которым мы все восхищались, и мы сделали все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться и остаться.

Но иногда эти вещи выходят за рамки личных нужд и профессионализма. Джордан проделал здесь много хорошей работы, много сделал для «Аль-Иттифака», внес идеи, которые преобразовали этот клуб, и получил возможность узнать страну и культуру.

Я считаю, что это человек, который является ультра-профессионалом и построил великолепную карьеру, став капитаном «Ливерпуля», капитаном сборной Англии, и, возможно, у него в голове была идея о том, как он хочет завершить свою карьеру.

И, возможно, в какой-то момент в течение сезона он просто почувствовал, что не сможет этого достичь. Это нужно уважать, хотя я с этим не согласен, потому что действительно восхищаюсь им, и я разговаривал с ним, чтобы попытаться [убедить его остаться]», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.

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2 комментария
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