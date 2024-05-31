Директор саудовской лиги об уходе Хендерсона: «Никакого вреда для нас. У Джордана была идея, как завершить карьеру, но он почувствовал, что не сможет достичь этого здесь, возможно»

Майкл Эменало высказался об уходе Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака».

Английский полузащитник перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» летом 2023 года за 12 миллионов фунтов. В январе он расторг контракт с саудовским клубом и присоединился к « ».

Позже Хендерсон назвал ошибкой переход в чемпионат Саудовской Аравии.

«Никакого вреда для лиги. Это было неприятно на личном уровне, потому что это человек, которым мы все восхищались, и мы сделали все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться и остаться.

Но иногда эти вещи выходят за рамки личных нужд и профессионализма. Джордан проделал здесь много хорошей работы, много сделал для « », внес идеи, которые преобразовали этот клуб, и получил возможность узнать страну и культуру.

Я считаю, что это человек, который является ультра-профессионалом и построил великолепную карьеру, став капитаном « », капитаном сборной Англии, и, возможно, у него в голове была идея о том, как он хочет завершить свою карьеру.

И, возможно, в какой-то момент в течение сезона он просто почувствовал, что не сможет этого достичь. Это нужно уважать, хотя я с этим не согласен, потому что действительно восхищаюсь им, и я разговаривал с ним, чтобы попытаться [убедить его остаться]», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.