Санчо слишком дорогой для «Боруссии». Дортмундцы не смогут выкупить вингера у «МЮ»

«Боруссия» не сможет выкупить Джейдона Санчо.

По сведениям , на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить « ».

Утверждается, что еще один переход возможен только на правах аренды.

вернулся в «Боруссию» зимой и в 14 матчах в Бундеслиге забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»