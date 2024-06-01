Санчо слишком дорогой для «Боруссии». Дортмундцы не смогут выкупить вингера у «МЮ»
«Боруссия» не сможет выкупить Джейдона Санчо.
По сведениям Sky Sports, на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить «Манчестер Юнайтед».
Утверждается, что еще один переход возможен только на правах аренды.
Санчо вернулся в «Боруссию» зимой и в 14 матчах в Бундеслиге забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»
Сам Джейдон говорил что чувствует себя как дома в Дортмунде.
Неужели все это вместе не тянет на каких-то 60 лямов?
К саудитам его уже можно спихивать, всё равно со своим эго он не согласится условный "Кристал Пэлас", который соответствует его нынешнему уровню
Жаль Санчо, парень воспрял духом в Дортмунде после МЮ, а сейчас может вернуться назад.