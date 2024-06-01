Санчо слишком дорогой для «Боруссии». Дортмундцы не смогут выкупить вингера у «МЮ»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Sky Sports Джейдон Санчо Футбол

«Боруссия» не сможет выкупить Джейдона Санчо.

По сведениям Sky Sports, на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить «Манчестер Юнайтед».

Утверждается, что еще один переход возможен только на правах аренды.

Санчо вернулся в «Боруссию» зимой и в 14 матчах в Бундеслиге забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»

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11 комментариев
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Как это слишком дорогой? 85 млн вам падало. Раскопайте и верните
+8
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+8
МЮ просит почти 60 млн евро. Не стоит Санчо таких денег. Лучше взять Бакайоко за те же деньги. Или двух перспективных парней найти. Да и вообще у нас Гиттенс есть. Ему бы немного опыта и ничем хуже Санчо не будет.
+6
0
+6
Ответ EchteLiebe09
МЮ просит почти 60 млн евро. Не стоит Санчо таких денег. Лучше взять Бакайоко за те же деньги. Или двух перспективных парней найти. Да и вообще у нас Гиттенс есть. Ему бы немного опыта и ничем хуже Санчо не будет.
Как это не стоит? Он же разорвал Бундеслигу и в одиночку затащил Боруссию в финал.
Сам Джейдон говорил что чувствует себя как дома в Дортмунде.
Неужели все это вместе не тянет на каких-то 60 лямов?
+8
-4
+4
Ответ Макс Голубцов
Как это не стоит? Он же разорвал Бундеслигу и в одиночку затащил Боруссию в финал. Сам Джейдон говорил что чувствует себя как дома в Дортмунде. Неужели все это вместе не тянет на каких-то 60 лямов?
Про разорвал Бундеслигу и затащил в одиночку в финал,это ты конечно загнул!
+4
0
+4
Ответ Пацанчик реальный
Про разорвал Бундеслигу и затащил в одиночку в финал,это ты конечно загнул!
Переборщил с сарказмом
+4
0
+4
Если бы они его очень хотели, то деньги нашлись бы:) Просто и в "Боруссии" поняли, что недисциплинированные гопники - это бомба замедленного действия: как взорвётся, так всю атмосферу в команде порушит.

К саудитам его уже можно спихивать, всё равно со своим эго он не согласится условный "Кристал Пэлас", который соответствует его нынешнему уровню
+1
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Не в правилах Боруссии отдавать большие деньги за своего же воспитанника.
Жаль Санчо, парень воспрял духом в Дортмунде после МЮ, а сейчас может вернуться назад.
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Ответ Макс Голубцов
Переборщил с сарказмом
🤣🤣🤣
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