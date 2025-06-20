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  • Финал НБА из 7 игр, «ПСЖ» проиграл «Ботафого», трансферный бан «Локо», СКА уходит со «СКА-Арены», спор Карпина и «Матч ТВ», допинг в пробе B Мудрика, Месси принес победу «Майами» и другие новости
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Финал НБА из 7 игр, «ПСЖ» проиграл «Ботафого», трансферный бан «Локо», СКА уходит со «СКА-Арены», спор Карпина и «Матч ТВ», допинг в пробе B Мудрика, Месси принес победу «Майами» и другие новости

1. НБА. В финальной серии плей-офф впервые с 2016 года состоится 7-й матч. «Индиана» сравняла счет в серии с «Оклахомой» (3-3) за счет победы на домашней площадке. 

2. ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси. Позиция «Локо» – «Мариуполь» де‑факто нигде не играет». Александр Алаев назвал наказание «политически ангажированным», но есть мнение, что железнодорожники просто схалтурили.

Интересно, что теперь будет с только что подписанными Бакаевым и Руденко...

3. СКА вернется в Ледовый из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены». А еще там слишком дорого проводить матчи. А еще лед плохой. Или что-то еще?

4. Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выложил фото с Валерием Карпиным и опроверг высказывания о кампании против тренера. Сам Карпин поспорил с Тащиным, предложив показывать сборную на Первом (но позже сказал, что пошутил), и заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут хрень». Тина Канделаки ждет Карпина на канале после тренерства, а то «талант погибает».

5. Проба B Мудрика дала положительный результат, в моче обнаружен мельдоний. У вингера «Челси» 20 дней на решение о дальнейших действиях. Лондонцы при необходимости могут потребовать от Мудрика возместить убытки.

6. Величайший Лео Месси принес «Интер Майами» волевую победу над «Порту» на клубном ЧМ, мастерски исполнив штрафной – рекорд Жуниньо уже рядом. Это 50-й гол аргентинца за «Майами». Он стал лучшим игроком матча, а его команда имеет хорошие шансы на плей-офф.

«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» (0:1) – при 70% владения мячом и 14 ударах по воротам (из них в створ – только 2). Впервые с 2012 года обладателю Кубка Либертадорес удалось обыграть победителя ЛЧ на турнире. Еще в одном матче дня «Атлетико» был сильнее «Сиэтл Саундерс» (3:1). 

7. Александр Бублик обыграл первую ракетку мира Янника Синнера и вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Также дальше прошли Карен Хачанов и Александр Зверев, Андрей Рублев вылетел.

Диана Шнайдер проиграла Маркете Вондроушовой во втором круге в Берлине, Елена Рыбакина победила Катерину Синякову.

8. Владельца «Торпедо» Соболева и директора Скородумова подозревают в попытке дачи взятки судье. Вероятно, речь об игре против «Сочи», состоявшейся 17 мая. Получается, «Оренбург» остается?

9. Инал Тасоев победил на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Российские дзюдоисты показали лучший в истории результат на ЧМ, завоевав три золота и две бронзы.

10. Букмекеры будут направлять около 2 млрд рублей в год на борьбу с лудоманией.

11. «Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за выставки «Росатома».

12. Ярославский «Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год.

Цитаты дня

Михаил Дегтярев: «Для старой спортивной элиты отлично, когда мы не допущены. Можно списать собственную управленческую импотенцию на внешнюю конъюнктуру»

Генич о Карпине: «Я возмущен, что ничего не выигравший тренер необходим и сборной, и суперамбициозному «Динамо». В стране не найти тренера для сборной с 6 матчами в год?»

Тимоти Веа о приеме у Трампа: «Это было странно. Когда он начал говорить о политике и Иране, мысли были такие: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»

Депутат Даванков о проблемах «Химок» и «Витязя»: «Государство не должно вмешиваться. Его вмешательство мешает клубам развиваться»

Генсек РФС Митрофанов: «Российский футбол по рейтингам обгоняет лучшие матчи ЛЧ. Средняя аудитория футбола в России – 4,5 млн человек»

Мария Захарова: «Без российских атлетов мировой спорт осиротел, без их достижений – обеднел. Можно говорить о том, что он еще и деградировал»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?36849 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
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Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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