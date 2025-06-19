Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)
Проблемы руководства «Торпедо» могут быть связаны с матчем против «Сочи».
Сегодня стало известно, что в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
По данным Metaratings, обвинения могут быть выдвинуты в связи с игрой Мелбет Первой лиги «Сочи» – «Торпедо». Матч прошел 17 мая и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного главным арбитром Иналом Танашевым с помощью ВАР.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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