«Вместо дурацкого запроса в ФИФА могли сами посмотреть в TMS, что статус «Мариуполя» – active. Карпу на это потребовалось 15 минут, хотя он не субъект футбола». Карпов о трансферном бане «Локо»

Инсайдер Иван Карпов выразил недоумение по поводу действий «Локомотива».

Комментируя введение в отношении них запрета на регистрацию игроков, железнодорожники отмечали : «Наш клуб, получив решение CAS, еще в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз в свою очередь направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола.

Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива » о неисполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков».

Карпов прокомментировал такой подход.

«Локомотив» должен заплатить по «делу ФК «Мариуполь » всего 65 тысяч евро. При этом непонятно, зачем «паровозы» «делали» себе и всем остальным голову, отправляя через РФС запрос в ФИФА с дурацким вопросом, если могли сами посмотреть в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов – Спортс”) и убедиться, что статус ФК «Мариуполь» – active (активный – Спортс”).

Карпу на это потребовалось 15 минут, хотя он не субъект футбола», – написал инсайдер.