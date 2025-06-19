Месси забил 68-й гол со штрафного и уступает лишь Пеле и Жуниньо. У Роналду 64 точных удара
Лионель Месси идет на третьем месте по голам со штрафных.
Нападающий «Интер Майами» отметился 68-м мячом такого плана в игре с «Порту» на клубном чемпионате мира.
Согласно данным различных источников, больше аргентинца забили только Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).
Криштиану Роналду с 64 голами идет на седьмом месте в этом списке.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
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