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Месси забил 68-й гол со штрафного и уступает лишь Пеле и Жуниньо. У Роналду 64 точных удара

Лионель Месси идет на третьем месте по голам со штрафных.

Нападающий «Интер Майами» отметился 68-м мячом такого плана в игре с «Порту» на клубном чемпионате мира.

Согласно данным различных источников, больше аргентинца забили только Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Криштиану Роналду с 64 голами идет на седьмом месте в этом списке.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoЖуниньо Пернамбукано
logoПеле
logoИнтер Майами
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