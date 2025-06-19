Генсек РФС Митрофанов: «Российский футбол по рейтингам обгоняет лучшие матчи ЛЧ. Средняя аудитория футбола в России – 4,5 млн человек»

В РФС заявили, что телеаудитория футбола в России составляет 4,5 млн человек.

«У футбола высокие рейтинги, его смотрят, несмотря на уход западных соревнований, меньше смотрим Лигу чемпионов, там не участвуют наши.

Российский футбол по рейтингам и просмотрам обгоняет лучшие матчи в рамках Лиги чемпионов, когда мы смотрели. Средняя аудитория футбола – 4,5 млн человек. Трансляцию финала Кубка России посмотрели 5 млн человек», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.