Генсек РФС Митрофанов: «Российский футбол по рейтингам обгоняет лучшие матчи ЛЧ. Средняя аудитория футбола в России – 4,5 млн человек»
В РФС заявили, что телеаудитория футбола в России составляет 4,5 млн человек.
«У футбола высокие рейтинги, его смотрят, несмотря на уход западных соревнований, меньше смотрим Лигу чемпионов, там не участвуют наши.
Российский футбол по рейтингам и просмотрам обгоняет лучшие матчи в рамках Лиги чемпионов, когда мы смотрели. Средняя аудитория футбола – 4,5 млн человек. Трансляцию финала Кубка России посмотрели 5 млн человек», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости