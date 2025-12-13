Алонсо о двух поражениях «Реала»: «Если переломим эту динамику, то, оглядываясь назад, будем вспоминать не только через что мы прошли, но и насколько мы выросли»

Хаби Алонсо высказался о неудачной серии «Реала».

Главный тренер «Реала » поговорил о текущей ситуации в команде после двух подряд проигранных матчей.

Ранее мадридцы уступили «Сельте» (0:2) и «Ман Сити» (1:2). Завтра «Реал» сыграет с «Алавесом» на выезде в Ла Лиге .

– Вы ощущаете давление после двух поражений подряд?

– Я всегда говорю вам, что самое главное – это команда. Это очень важный матч, и мы хотим изменить текущую динамику результатов – вот что сейчас стоит на кону.

– Куртуа сказал, что, несмотря на поражение, он был доволен командой. Насколько важны эти ощущения? Можно ли «праздновать» поражение, если игра хорошая?

– Нет, нет, нет… ни в коем случае. Поражение никогда не может быть чем-то позитивным. Не стоит зацикливаться на прошлом – сейчас важно ближайшее будущее, матч в Витории.

– Коммуникация с клубом и президентом, вы общались после матча с «Сити»? Чувствуете доверие к себе?

– Да, у нас постоянное общение. С президентом, с Хосе Анхелем Санчесом… Мы все рядом, коммуникация хорошая.

– Бензема недавно сказал, что «Мадриду» не хватает авторитетной фигуры в раздевалке, которая могла бы указать Винисиусу или Мбаппе, когда они делают что-то не так…

– Мы каждый день вместе и работаем как в хорошие моменты, так и в сложные. Если мы переломим эту негативную динамику, то через несколько недель, оглядываясь назад, будем вспоминать не только то, через что мы прошли, но и то, как мы выросли. В этой раздевалке есть люди с характером и лидерскими качествами, способные на это.

– Отношения с командой улучшились?

– Я всегда чувствовал, что связь хорошая. Последний матч мы не выиграли, но не было никаких упреков в адрес игроков. На завтра нам снова нужна эта общая цель, ради которой мы здесь, – сказал Алонсо .