«Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год
Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.
В прошедшем сезоне 38-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославской команды и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.
В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ игрок набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».
В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на счету Радулова 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».
Изображение: t.me/hclokomotiv_official
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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