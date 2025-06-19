«Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год

Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.

В прошедшем сезоне 38-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославской команды и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.

В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ игрок набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».

В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на счету Радулова 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».

Изображение: t.me/hclokomotiv_official