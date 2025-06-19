🥇 Россиянин Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо
Российский дзюдоист Инал Тасоев победил на чемпионате мира в Будапеште.
Это второе золото ЧМ в карьере Тасоева. В финальной схватке он победил Гурама Тушишвили из Грузии.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Дзюдо
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Свыше 100 кг
1. Инал Тасоев (Россия)
2. Гурам Тушишвили (Грузия)
3. Ким Мин Чон (Южная Корея)
3. Темур Рахимов (Таджикистан)
У России 🥇+🥉 на ЧМ по дзюдо! Наши по 300 дней тренируются рядом, встретились в полуфинале
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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