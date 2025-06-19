🥇 Россиянин Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев победил на чемпионате мира в Будапеште.

Это второе золото ЧМ в карьере Тасоева. В финальной схватке он победил Гурама Тушишвили из Грузии. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Дзюдо Чемпионат мира Будапешт, Венгрия Мужчины Свыше 100 кг 1. Инал Тасоев (Россия) 2. Гурам Тушишвили (Грузия) 3. Ким Мин Чон (Южная Корея) 3. Темур Рахимов (Таджикистан) У России 🥇+🥉 на ЧМ по дзюдо! Наши по 300 дней тренируются рядом, встретились в полуфинале