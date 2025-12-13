  • Спортс
  • Салах вышел на 26-й в матче «Ливерпуля» с «Брайтоном» – вместо получившего травму Гомеса. Фанаты аплодисментами встретили египтянина, критиковавшего клуб и Слота
Салах вышел на 26-й в матче «Ливерпуля» с «Брайтоном» – вместо получившего травму Гомеса. Фанаты аплодисментами встретили египтянина, критиковавшего клуб и Слота

Мохамед Салах вышел на поле впервые после скандального интервью.

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на поле впервые после критики в адрес клуба и главного тренера Арне Слота. 

Египетский футболист заменил получившего травму Джо Гомеса на 26-й минуте матча с «Брайтоном» в 16-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). 

Фанаты «красных» на «Энфилде» встретили Мохамеда аплодисментами и одобрительными возгласами.

Напомним, ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого Слот не включил Мохамеда в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). 

Разговор Салаха и Слота прошел позитивно. Игрок и тренер «Ливерпуля» пожали руки, но конфликт еще не полностью урегулирован (Льюис Стил)

