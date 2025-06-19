Владельца «Торпедо» Соболева и директора Скородумова подозревают в попытке дачи взятки судье. Открыто уголовное дело (РБК)

Руководители «Торпедо» стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщает РБК, в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Максимальное наказание по статье 291 УК – до 15 лет лишения свободы.

19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Руководителей автозаводцев доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. Эту информацию подтвердил источник в РФС.

Владелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев вместе с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями «Торпедо » в конце прошлого года.

По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял 2-е место в Мелбет Первой лиге и вернулся в Мир РПЛ.

«Торпедо» – самый лихой сериал русского футбола сейчас. Загадочный владелец, скандалы и юбилей в пустых «Лужниках»