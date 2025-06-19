«Интер Майами» – «Порту». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер Майами» сыграет с «Порту» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ? 5392 голоса Интер Майами Будет ничья Порту Поделитесь c миром своим ответом