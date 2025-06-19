  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трансферный бан на «Локо» наложен из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси
37

Трансферный бан на «Локо» наложен из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси

Стала известна причина санкций в отношении «Локомотива».

ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон.

Это решение было вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси. Железнодорожники должны были выплатить «Мариуполю», как клубу, воспитавшему футболиста, 50 тысяч евро, но не сделали этого.

По словам вице-президента «Мариуполя» Андрея Санина, судебное разбирательство началось еще в 2022 году. Представители «Локо» в рамках слушаний ссылались на то, что «Мариуполь – российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?6973 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Алексей Белоус
logoМариуполь
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМарк Мампасси
logoЧемпионат Украины по футболу
трансферы
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль встретился с Неймаром, которого называл легендой и кумиром. Вингер «Барсы» сыграл в футволей в Бразилии
11 минуту назадФото
Черчесов не считает, что результаты на ЧМ-2018 важнее побед «Зенита» и ЦСКА в еврокубках: «Проигрыш 0:5 можно описать так, будто ЛЧ выиграли. Но меня учили быть первым, лучшим»
511 минут назад
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
12 минут назадТесты и игры
Кунде согласился продлить контракт с «Барсой». Стороны достигнут полной договоренности в ближайшие недели (Бен Джейкобс)
823 минуты назад
«Брентфорд» хочет 70+ млн фунтов за Мбемо. «МЮ» предложил больше 60 млн
929 минут назад
Проба B Мудрика дала положительный результат. В моче обнаружен мельдоний (The Athletic)
5239 минут назад
«Локо» о трансферном бане: «Мариуполь» де‑факто нигде не выступает, но обратился в ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS, и запрет ввели за 4 минуты»
7649 минут назад
😱 ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон
76сегодня, 16:09
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» против «Ботафого», «Палмейрас» – «Аль-Ахли»
54сегодня, 16:00Live
Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ-2024/25 по версии капитанов и тренеров
2сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
У Мудрика есть 20 дней, чтобы принять результаты проверки на допинг или запросить слушание в FA. Бан на 4 года – худший сценарий, на срок от месяца до двух лет – наиболее вероятен
113 минут назад
«Парму» возглавил 29-летний Куэста. Контракт с экс-ассистентом Артеты – по схеме «2+1»
231 минуту назадФото
Участие Мбаппе в матче против «Пачуки» на КЧМ практически исключено. У форварда «Реала» острый гастроэнтерит
139 минут назад
Депутат Даванков: «Fan ID мешает посещаемости. Количество болельщиков каждый год падает, нужно найти способы повышения. Вопрос пива на стадионах уже вторичен в данном случае»»
13сегодня, 16:09
Ротенберг о совмещении Карпина: «Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу»
5сегодня, 15:29
Булыкин согласен с министром Дегтяревым: «Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле»
21сегодня, 15:22
«Рома» объявила о назначении Массары спортивным директором
1сегодня, 15:20
Губерниев про несущих «хрень» экспертов «Матч ТВ»: «Не хрень, а чушь прекрасную, как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным надо пожестче – он такое любит!»
12сегодня, 15:12
Медведев о продлении Кержакова и Ерохина: «Они будут помогать «Зениту», неся в себе чемпионский дух, который ковался последние годы»
2сегодня, 14:58
«Спартак» интересуется правым защитником «Фенербахче» и Нигерии Осейи-Сэмюэлом (Metaratings)
17сегодня, 14:57