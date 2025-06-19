Трансферный бан на «Локо» наложен из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси
Стала известна причина санкций в отношении «Локомотива».
ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон.
Это решение было вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси. Железнодорожники должны были выплатить «Мариуполю», как клубу, воспитавшему футболиста, 50 тысяч евро, но не сделали этого.
По словам вице-президента «Мариуполя» Андрея Санина, судебное разбирательство началось еще в 2022 году. Представители «Локо» в рамках слушаний ссылались на то, что «Мариуполь – российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».
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Опубликовал: Алексей Белоус
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