Трансферный бан на «Локо» наложен из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси

Стала известна причина санкций в отношении «Локомотива».

ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон.

Это решение было вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси . Железнодорожники должны были выплатить «Мариуполю», как клубу, воспитавшему футболиста, 50 тысяч евро, но не сделали этого.

По словам вице-президента «Мариуполя » Андрея Санина, судебное разбирательство началось еще в 2022 году. Представители «Локо » в рамках слушаний ссылались на то, что «Мариуполь – российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».