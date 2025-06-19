Месси забил 50 голов в 61 матче за «Интер Майами»
Гол в ворота «Порту» стал для Лионеля Месси юбилейным.
Нападающий «Интер Майами» реализовал штрафной удар на 54-й минуте игры клубного чемпионата мира.
Это был 50-й мяч аргентинца в составе клуба МЛС. Он проводит 61-ю игру.
Подробно со статистикой капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
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