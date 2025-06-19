Месси забил 50 голов в 61 матче за «Интер Майами»

Гол в ворота «Порту» стал для Лионеля Месси юбилейным.

Нападающий «Интер Майами » реализовал штрафной удар на 54-й минуте игры клубного чемпионата мира.

Это был 50-й мяч аргентинца в составе клуба МЛС . Он проводит 61-ю игру.

Подробно со статистикой капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь .