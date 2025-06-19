«Кампанию завершили». Генпродюсер «Матч ТВ» выложил фото с Карпиным после слов тренера про канал
Генпродюсер «Матч ТВ» сделал фото с Валерием Карпиным после его слов о канале.
Главный тренер сборной России, возглавивший «Динамо», на пресс-конференции выразил уверенность, что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения постов: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно».
Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выложил фото с Карпиным и генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым с подписью: «Кампанию завершили».
«Будет на их совести». Карпин обвинил «Матч ТВ» в пропаганде против совмещения «Динамо» и сборной
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
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