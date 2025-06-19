Генич о Карпине: «Я возмущен, что ничего не выигравший тренер необходим и сборной, и суперамбициозному «Динамо». В стране не найти тренера для сборной с 6 матчами в год?»
Константин Генич возмущен востребованностью Валерия Карпина.
Ранее тренер сборной России возглавил «Динамо» и будет совмещать два поста.
«Лично я возмущен, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего – ну абсолютно ничего, он не трофейный пока тренер – он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, который ставит суперамбициозные [цели].
Для меня это нонсенс. Что, в такой стране не найти тренера для сборной, когда она играет шесть товарищеских матчей в году? Ну можно найти!» – заявил комментатор в выпуске «Коммент.Шоу».
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
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