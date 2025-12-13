У Экитике 4 гола в двух последних матчах АПЛ. Форвард «Ливерпуля» снова сделал дубль – забил «Брайтону» на 46-й секунде и 60-й минуте
Экитике забил на 1-й минуте в матче с «Брайтоном» и снова сделал дубль.
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике дважды забил «Брайтону»в матче АПЛ.
На 46-й секунде он открыл счет в матче с передачи Джо Гомеса, а на 60-й минуте сделал дубль с паса Мохамеда Салаха.
Это второй дубль 23-летнего француза за два последних матча Премьер-лиги. В прошлом туре Юго дважды забил «Лидсу» (3:3).
Всего на его счету 7 голов в 14 матчах сезона АПЛ и 10 в 23 играх во всех турнирах за клуб. Статистика Экитике, купленного за 95 млн евро с учетом бонусов у «Айнтрахта», – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
