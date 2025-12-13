У Экитике 4 гола в двух последних матчах АПЛ. Форвард «Ливерпуля» снова сделал дубль – забил «Брайтону» на 46-й секунде и 60-й минуте

Экитике забил на 1-й минуте в матче с «Брайтоном» и снова сделал дубль.

Нападающий «Ливерпуля » Юго Экитике дважды забил «Брайтону »в матче АПЛ.

На 46-й секунде он открыл счет в матче с передачи Джо Гомеса , а на 60-й минуте сделал дубль с паса Мохамеда Салаха.

Это второй дубль 23-летнего француза за два последних матча Премьер-лиги. В прошлом туре Юго дважды забил «Лидсу» (3:3).

Всего на его счету 7 голов в 14 матчах сезона АПЛ и 10 в 23 играх во всех турнирах за клуб. Статистика Экитике, купленного за 95 млн евро с учетом бонусов у «Айнтрахта», – здесь .