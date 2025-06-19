Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» и предложил показывать матчи сборной на Первом канале: «И аудитория повысится – если 4,5 млн на «Матче», то на Первом – 7. Не понизится точно»
Спор главного тренера сборной России и генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина о показе матчей сборной произошел во время ПМЭФ.
Валерий Карпин: Очень просто: надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится.
Александр Тащин: Не повысится.
Карпин: Посмотрим. Ну, не понизится точно.
Тащин: Но не повысится.
Карпин: Ну и все. Главное, чтобы не понизилась.
Тащин: Только на других каналах вы не увидите столько всего около футбольного матча. Не будет шоу.
Карпин: Так вот там даже без всего этого не понизится аудитория.
Тащин: Глобально понизится, конечно. С общим охватом она будет ниже. А что такое охват, знаете? Это те, кто включил на одну минуту...
Карпин: Во-первых, я знаю, что такое охват. Во-вторых, я цифры тоже знаю. Если 4,5 млн на «Матч ТВ», то на Первом канале – 7.