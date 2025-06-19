Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» и предложил показывать матчи сборной на Первом канале: «И аудитория повысится – если 4,5 млн на «Матче», то на Первом – 7. Не понизится точно»

Валерий Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» о показе матчей сборной России.

Спор главного тренера сборной России и генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина о показе матчей сборной произошел во время ПМЭФ.

Валерий Карпин : Очень просто: надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится.

Александр Тащин: Не повысится.

Карпин: Посмотрим. Ну, не понизится точно.

Тащин: Но не повысится.

Карпин: Ну и все. Главное, чтобы не понизилась.

Тащин: Только на других каналах вы не увидите столько всего около футбольного матча. Не будет шоу.

Карпин: Так вот там даже без всего этого не понизится аудитория.

Тащин: Глобально понизится, конечно. С общим охватом она будет ниже. А что такое охват, знаете? Это те, кто включил на одну минуту...

Карпин: Во-первых, я знаю, что такое охват. Во-вторых, я цифры тоже знаю. Если 4,5 млн на «Матч ТВ », то на Первом канале – 7.