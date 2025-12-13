Ассоциацию футбола Аргентины и ее президента обвиняют в невыплате налогов на 5+ млн долларов. Утверждается, что деньги присвоили для собственных нужд

Аргентинская федерация обвиняется в неуплате налогов.

Ассоциацию футбола Аргентины и ее президента обвиняют в невыплате налогов на крупную сумму.

Агентство по сбору доходов и таможенному контролю Аргентины (ARCA) подало заявление в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и ее президента Клаудио Тапии по делу о невыплате налогов и присвоении средств на сумму чуть более 7,5 млрд песо (свыше 5 млн долларов – Спортс’‘).

ARCA обвинило AFA в удержании налогов и взносов в систему социального страхования, откладывая перечисление средств в пользу государства более чем на 300 дней. По мнению налогового ведомства, AFA использовала государственные средства в собственных интересах.

Орган попросил судью вызвать ответственных лиц на допрос и привлечь их в качестве подозреваемых.