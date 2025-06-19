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«Челси» может потребовать от Мудрика возместить убытки, допустил юрист Чепмен: «Купили актив за 80 млн фунтов, а после нарушения условий контракта он ничего не стоит»

Юрист Дэн Чепмен допустил, что «Челси» будет судиться с Михаилом Мудриком.

По мнению главы отдела трудового и спортивного права в фирме Leathes Prior, лондонцы могут потребовать возмещения убытков, как это было в случае дисквалифицированным за употребление кокаина Адрианом Муту.

«Это очень редкий шаг, но такая возможность у них есть. Они могут привести аргумент о том, что приобрели актив за 80 миллионов фунтов, он нарушил контракт – и теперь этот актив практически ничего не стоит.

Мало кто из клубов захочет это делать, потому что это посылает будущим игрокам сигнал: если вы подпишете контракт с нами и что-то пойдет не так, мы можем подготовить иск. Такое обычно не происходит, но возможно. Пока, судя по всему, «Челси» полностью поддерживает своего игрока, хотя всех деталей мы не знаем», – сказал Чепмен.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoМихаил Мудрик
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Украины по футболу
logoАдриан Муту
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